ATP Basel: Ruud bezwingt erstmals Lokalmatador Wawrinka

In seinem zweiten Duell auf der Tour mit dem Schweizer Stan Wawrinka siegte der Norweger Casper Ruud im Achtelfinale des ATP-500-Turniers in Basel in zwei hartumkämpften Sätzen und konnte damit die Bilanz gegen den Routinier ausgleichen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 20:10 Uhr

© Getty Images Mit einem hartumkämpften Zweisatz-Erfolg gegen Stan Wawrinka schaffte Casper Ruud in Basel den Einzug ins Viertelfinale.

Trotz der schweren Aufgabe mit dem an Nr. 4 gesetzten Casper Ruud konnte Stan Wawrinka beim ATP-500er-Turnier in Basel mit Zuversicht in seine Achtelfinal-Begegnung gehen, schließlich konnte der Schweizer 2022 das bislang einzige Aufeinandertreffen auf der Tour mit dem Norweger für sich entscheiden.

Und der Lokalmatador startet furios und konnte sich mit einer entschlossenen Rückhand das erste Break der Begegnung sichern. Im weiteren Verlauf fand Ruud jedoch immer besser zu seinem konsequenten Grundlinienspiel und schaffte im ersten Durchgang noch die Wende.

Dennoch gab sich der dreifache Grand-Slam-Champion aus Lausanne noch keineswegs geschlagen und konnte seinem 26-jährigen Gegner auch im zweiten Akt frühzeitig den Aufschlag abnehmen. Bei einer 3:2-Führung musste sich der 40-jährige beim Seitenwechsel in einem Medical-Timeout am Rücken behandeln lassen und sein anschließendes Aufschlagspiel nach einem erfolgreichen Vorhand-Drive-Volley seines Gegners abgeben. Im weiteren Verlauf konnte der Routinier aber sein Service halten und schaffte den Sprung in den Tiebreak. Dort erspielte sich Ruud jedoch mit einem Rückhand-Winner das Mini-Break zum 4:3 und konnte anschließend seine beiden Aufschläge zu drei laufenden Matchbällen halten. Zwar verkürzte Wawrinka bei eigenem Service noch zweimal, dennoch sicherte sich die Nr. 4 des Turniers mit einem Aufschlag-Winner den 6:4, 7:6 (5)-Erfolg nach 1:41 Stunden.

Im Viertelfinale bekommt es Ruud mit dem an Nr. 8 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina zu tun, der sich gegen den US-Amerikaner Jenson Brooksby in drei hartumkämpften Sätzen behaupten konnte.

Opelka besiegt van de Zandschulp erneut

Eine Revanche strebte der niederländische Lucky Loser Botic van de Zandschulp gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka an, schließlich musste er sich im Qualifikationsfinale dem Aufschlagriesen glatt in zwei Sätzen beugen.

Und diesmal konnte der niederländische Davis-Cup-Spieler das Geschehen lange offenhalten, ehe er sich nach 2:41 Stunden mit 6:7 (5), 7:6 (7), 3:6 erneut geschlagen geben musste. Somit könnte es im Viertelfinale für Opelka zu einem US-Duell mit dem topgesetzten Taylor Fritz kommen, falls dieser sich im letzten Match des Tages gegen Ugo Humbert durchsetzen sollte.

Hier das Einzel-Tableau aus Basel