ATP Basel: Valentin Vacherot erhält Wildcard

Der Überraschungssieger von Shanghai schlägt in Basel auf!Valentin Vacherot geht mit einer Wildcard beim ATP 500er-Turnier in der Schweiz an den Start und darf sich beim traditionsreichen Hallenevent beweisen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.10.2025, 19:42 Uhr

© Getty Images Valentin Vacherozt wird nach seinem Triumph in Shanghai nun auch die Zuschauer in Basel mit seinem Spiel beglücken.

Valentin Vacherot wird eine Woche nach seinem Triumph beim ATP-Masters in Shanghai erstmals als Masterssieger bei einem Turnier an den Start gehen. Der aktuelle Shootingstar erhält kurzfristig eine Wildcard beim renommierten 500er-Hallenevent in Basel.

Für Vacherot dürften Wildcards jedoch demnächst vorerst kein Thema mehr sein. Durch seinen Sensationslauf in der chinesischen Metropole machte der Monegasse einen großen Sprung um 164 Ränge im ATP-Ranking auf Platz 40 und kann sich damit in den kommenden Monaten die Teilnahmen bei den großen Turnieren aussuchen.

Fritz und Shelton aus den Top Ten am Start

Angeführt wird das Feld in Basel in diesem Jahr von Taylor Fritz. Mit Ben Shelton ist ein weiterer Spieler aus den Top Ten ab kommender Woche in Basel am Start. Die Topstars dürften vor dem guten Defensivspiel Vacherots gewarnt sein. Der Monegasse gibt beim Turnier in der Schweiz seinen Einstand.

Das heimische Publikum wird vor allem den eigenen Profis die Daumen drücken. Mit Dauerbrenner Stan Wawrinka und dem jungen Henry Bernet erhielten zwei Eidgenossen eine Wildcard für das Hauptfeld. Rekordsieger des Turniers ist Roger Federer mit zehn Titeln.