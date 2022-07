ATP Bastad: Dominic Thiem scheitert an Sebastian Baez

Dominic Thiem ist beim ATP-Tour-250-Turnier in Bastad im Viertelfinale ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Sebastian Baez aus Argentinien mit 2:6, 7:6 (5) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.07.2022, 18:41 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem hat sich in Bastad endgültig zurückgemeldet

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Neben Sebastian Baez spritzig auszusehen - das bekommen nur die wenigsten Spieler auf der ATP-Tour hin. Der 1,70 Meter große Argentinier bewegt sich derart flink über den Court, dass seine jeweiligen Gegner stets im Verdacht stehen, einen Schritt zu langsam zu sein. Bei Dominic Thiem mag am Freitagnachmittag allerdings auch eine Rolle gespielt haben, dass er zuvor in Bastad zweimal über drei Sätze gehen musste. Zunächst gegen Emil Ruusuvuori, dann gegen Roberto Bautista Agut.

Am Ende wurde aus einem möglichen Sprint aber doch wieder ein Marathon. In dem sich Baez, der seine ersten beiden Sätzen jeweils glatt in zwei Sätzen gewinnen konnte, dann auch gegen den österreichischen US-Open-Champion von 2020 durchsetzen konnte. Und nach dem 6:2, 6:7 (5) und 6:4 im Halbfinale steht, in dem er entweder auf Andrey Rublev oder Laslo Djere trifft.

Baez erwischte den besseren Start, ging gleich mit einem Break zum 2:0 in Führung. Thiem wiederum hatte in der Anfangsphase mit seiner Vorhand große Probleme, immer wieder segelten die Bälle des 28-Jährigen ins Aus. Das 6:2 enstprach in der Deutlichkeit durchaus dem Spielverlauf.

Im zweiten Akt dann legte Thiem vor, musste aber das Rebreak zum 3:3 hinnehmen. Nach exakt 90 Minuten Spielzeit hatte Baez seinen ersten Matchball zur Disposition, Thiem wehrte mit einem guten Aufschlag ab. Und spielte sich souverän ins Tiebreak. Baez ging mit 3:1 in Führung, die Seiten wurden erstmals bei 3:3 gewechselt. Nach 100 Minuten hatte Thiem den Satzausgleich geschafft.

Gleich im ersten Spiel des Entscheidungssatzes musste Thiem Breakbälle abwehren, wie auch beim Stand von 1:1. Wenige Augenblicke später war es dann soweit, Baez ging nach einem Vorhandfehler von Thiem mit 3:2 in Führung. Zwei Chancen zum Rebreak gab es beim Stand von 4:3 für Baez, Thiem konnte diese nicht erfolgreich verwerten. Und nach 2:49 Stunden war es dann eben doch Sebastian Baez, der sich über den Einzug in das Halbfinale freuen durfte.

Im ersten Viertelfinale des Tages hatte sich Francisco Cerundolo, ein weiterer Argentinier, gegen Aslan Karatsev mit 7:5 und 6:1 durchgesetzt. Die zweite Partie des Tages ging mit 6:1 und 6:0 überraschend glatt an Pablo Carreno Busta. Leidtragender war Diego Schwartzman.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad