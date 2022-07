ATP Bastad: Im Re-Live - Dominic Thiem besiegt Emil Ruusuvuori

Dominic Thiem bekommt es in der ersten Runde des ATP-250-Turniers von Bastad mit Emil Ruusuvuori zu tun. Das Match könnt ihr ab ca. 12:30 Uhr live bei Sky Sport Austria und in unserem Ticker verfolgen.

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verabschiedung Wir dürfen uns an dieser Stelle für das Interesse an unserem Ticker bedanken. Bis dann, bleibt am Ball! Im Achtelfinale ... ... trifft Thiem auf den an Position vier gesetzten Roberto Bautista Agut. Nun wird der Niederösterreicher aber erstmal den Erfolg gegen Ruusuvuori genießen. Fazit #2 Es war nicht immer schön anzusehen, dennoch lieferte Dominic Thiem seine bislang zweifellos beste Saisonleistung ab. So darf es aus seiner Sicht wohl gerne weitergehen. Fazit Dominic Thiem ist auch auf der ATP-Tour zurück auf der Siegerstraße! Aber das war ein hartes Stück Arbeit ... Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 7:6 (5) Mit einem Doppelfehler schenkt Ruusuvuori Thiem den Sieg. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 (6:5) Thiem patzt mit der Vorhand - 5:5.

Ass. Matchball Thiem. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 (5:4) Ruusuvuori sichert sich beide Punkte bei eigenem Aufschlag. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 (5:2) Servicewinner des Österreichers. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 (4:2) Thiem patzt mit der Vorhand. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 (4:1) Thiem packt eine sensationelle Rückhand entlang der Linie aus und sichert sich das erste Minibreak.

Ruusuvuori wird mit der Rückhand etwas zu lang. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 (2:1) Thiem drückt mit der Vorhand zweimal mächtig an und sichert sich beide Punkte bei eigenem Aufschlag. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 (0:1) Ruusuvuori startet mit einem Servicewinner. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 6:6 Thiem profitiert in diesem Spiel von drei leichten Fehlern Ruusuvuori und erzwingt einen Tiebreak. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 5:6 Nicht viel zu holen für Thiem in diesem Game: Der Niederösterreicher serviert nach dem Seitenwechsel erneut gegen den Matchverlust. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 5:5 Drei Servicewinner verhelfen Thiem zum 5:5. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 4:5 Thiem kommt beim Stand von 15:30 erneut zu Chancen, streut dann jedoch drei unerzwungene Fehler en suite ein. Der Lichtenwörther serviert in Kürze gegen den Matchverlust. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 4:4 Thiem begeht nun selbst den einen oder anderen leichten Fehler zu viel, bleibt bei zwei aufeinanderfolgenden Breakbällen Ruusuvuoris zunächst aber ruhig. Der Österreicher lässt danach seinerseits zwei Spielbälle ungenutzt und muss anschließend nach einem Doppelfehler doch noch das Rebreak hinnehmen. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 4:3 Ruusuvuori streut von der Grundlinie gewaltig und ermöglicht Thiem drei Breakchancen. Der Österreicher nutzt gleich die erste und führt in Satz drei! Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 3:3 Thiem packt bei 30:30 einen sensationellen Half-Volley aus und sichert sich das Spiel Sekunden später mit einem gelungenen Smash. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 2:3 Ruusuvuori massiert die Rückhand Thiems und hat damit - zumindest in diesem Spiel - Erfolg. Per Servicewinner geht's zum 3:2. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 2:2 Zügiges Aufschlagspiel von Thiem, der sich somit sein zweites Game in Folge sichert. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 1:2 Thiem organisiert sich dank einer wunderbaren Vorhand einen Breakball und bekommt dann einen leichten Fehler von Ruusuvuori. Alles wieder in der Reihe! Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 0:2 Thiem gewährt Ruusuvuori mit einem Doppelfehler und einer verschlagenen Vorhand zwei Breakbälle. Der Finne weiß gleich den ersten dank eines starken Netzvorstoßes zu nutzen und liegt im entscheidenden Satz mit Break voran. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1, 0:1 Thiem kommt zu einem Breakball, Ruusuvuori weiß diesen jedoch mit einem Servicewinner abzuwehren. Und sichert sich das Game zwei Punkte später dank einer starken Rückhand. Zwischenfazit Nach den drei vergebenen Breakbällen im dritten Aufschlagspiel brach Ruusuvuori völlig ein, Thiem legte indes eine imposante Leistungssteigerung hin und sicherte sich den zweiten Satz hochverdient mit 6:1. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 6:1 Nächstes schnelles Aufschlagspiel des Österreichers: Thiem gewinnt Satz zwei mit 6:1. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 5:1 Thiem macht das aktuell klug und gibt Ruusuvuori nun kaum leichte Fehler. Der Finne streut hingegen gewaltig - Thiem serviert zum Satzausgleich. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 4:1 So schnell kann sich ein Tennismatch drehen: Thiem spielt nun deutlich druckvoller und bestätigt das Break mit einem souveränen Servicegame. Der Österreicher führt in Satz zwei mit 4:1. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 3:1 Die drei vergebenen Breakchancen haben bei Ruusuvuori offenbar Spuren hinterlassen: Der Finne streut zwei Doppelfehler ein und schenkt Thiem das Break zum 3:1. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 2:1 Ganz wichtiger Spielgewinn für Thiem: Der Österreicher beginnt mit drei leichten Fehlern, wehrt aber alle Breakbälle ab und geht in Satz zwei erneut in Front. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 1:1 Ruusuvuori antwortet mit einem schnellen Servicegame und gleicht ebenfalls ohne Punktverlust zum 1:1 aus. Thiem - Ruusuvuori 3:6, 1:0 Starkes Aufschlagspiel des Österreichers zu Beginn. Eine sehr gute Serviceleistung bringt den Gamegewinn zu null. Zwischenfazit Zu viele Eigenfehler des Österreichers wechseln sich mit wirklich sehenswerten Punktgewinnen ab. Wenn Thiem die Konstanz der letzten drei, vier Games beibehalten kann, könnte es am heutigen Tag jedoch zumindest noch spannend werden. Thiem - Ruusuvuori 3:6 Diesmal kann der Finne die Nerven im Zaum halten (obwohl er einen Doppelfehler serviert) und holt sich das Servicegame zu 15 sowie den ersten Satz mit 6:3. Thiem - Ruusuvuori 3:5 Mit zwei unerzwungenen Vorhandfehlern gerät der Österreicher schnell unter Druck, kann mit einem Volley und einem Ass auf 30 beide ausgleichen. Dann folgt allerdings ein Doppelfehler des Lichtenwörthers, der glücklicherweise keine Nachwirkungen zeitigt. Thiem holt sich sein Aufschlagspiel und muss nun noch ein Break aufholen, um im Satz zu bleiben. Thiem - Ruusuvuori 2:5 Das Aufschlagspiel des Finnen führt nach einigen schönen Ballwechseln und Satzball des Nordländers zum Einstand, wo sich der Österreicher einen Breakball erspielen kann, den Ruusuvuori allerdings mit einem Power-Rückhandschlag abzuwehren weiß. Eine weitere Breakmöglichkeit Thiems nutzt der Lichtenwörther jedoch mit einem sehenswerten Stoppball. Ein Break weniger für den Mann aus Helsinki. Thiem - Ruusuvuori 1:5 Das Aufschlagspiel des Österreichers beginnt mit einem bitteren Smash- und einem unnötigen Rückhandfehler. Ein Ausgleich auf 30 beide ist durch zwei schön herausgespielte Punkte möglich. Thiem wehrt danach einen Breakball des Finnen mit einem großartigen Vorhand-Winkel-Schlag ab. Die zweite Breakmöglichkeit wird mit einem Stoppball zunichte gemacht. Der dritte Breakball Ruusuvuoris sitzt dann aber, Thiems Rückhand landet im Netz. Thiem - Ruusuvuori 1:4 Der Österreicher führt beim Aufschlag Ruusuvuoris zwar mit 30:15, macht danach aber drei unnötige Eigenfehler. Damit liegt der Finne weiterhin mit einem Break in Front. Thiem - Ruusuvuori 1:3 Dominic Thiem kann endlich anschreiben - zwar mühsam über Einstand, aber mit ein paar sehenswerten Punkten, auch mit der in letzter Zeit eher problematischen Vorhand. Ein erster Lichtblick für den Niederösterreicher. Thiem - Ruusuvuori 0:3 Ruusuvuori gibt weiterhin den Ton an, Thiem kann nur schlecht auf die kraftvollen Schläge des 23-Jährigen reagieren. Erneut holt der Finne das Spiel zu 30. Thiem - Ruusuvuori 0:2 Und leider ist es schon passiert. Ruusuvuori gibt weiter kräftig Gas auf der Vorhand und nutzt gleich den ersten Breakball der Partie bei 30:40 zur 2:0-Führung. Thiem - Ruusuvuori 0:1 Ein schöner Smashpunkt des Österreichers, ansonsten macht der Finne mit der Vorhand Druck und bringt sein erstes Aufschlagspiel zu 30 durch. Wie bereits... ...erwähnt sind die beiden Spieler auf der ATP-Tour noch nie aneinandergeraten. Lediglich bei der Davis-Cup-Begegnung 2019 gab es ein Match-Up zwischen dem Lichtenwörther und dem Nordländer. Dieses konnte Ruusuvuori glatt 6:3, 6:2 für sich entscheiden - allerdings Indoor auf Hartplatz. Der Finne... ...mit dem nicht ganz komplikationslosen Nachnamen (zumindest für Nicht-Suomi) hat den Münzwurf gewonnen und sich für Aufschlag entschieden. Derzeit... ...schlagen sich die beiden Kontrahenten noch ein. Das Wetter dürfte heute bedeckt aber stabil bleiben. Regen ist im hohen Norden für heute nicht angesagt. Die Temperaturen liegen bei circa 20 Grad. Einen wunderschönen... ...Dienstagmittag und herzlich willkommen zum Liveticker der Erstrundenbegegnung in Bastad zwischen Dominic Thiem und Emil Ruusuvuori.

© Getty Images Dominic Thiem trifft am Dienstag auf Emil Ruusuvuori

Nach seinem Achtelfinal-Aus beim Challenger-Turnier in Salzburg kehrt Dominic Thiem am Dienstag auf die höchste Ebene im Profitennis zurück. Beim ATP-250-Event in Bastad trifft der Niederösterreich zum Auftakt auf Emil Ruusuvuori. Das bislang einzige Duell zwischen den beiden ging 2019 im Davis Cup klar an den Finnen.

