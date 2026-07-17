ATP Bastad: Rublev lässt Baez keine Chance

Andrey Rublev benötigte beim ATP 250-Turnier in Bastad nicht einmal eine Stunde, um in das Halbfinale einzuziehen. Der topgesetzte Russe bezwang Sebastian Baez mit 6:1 und 6:2.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 17.07.2026, 18:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andrey Rublev steht in Bastad im Halbfinale.

Rublev, der in Bastad im Jahr 2023 den Titel geholt hatte, nahm somit Revanche für die Niederlage, die ihm Baez noch vor vier Jahren an gleicher Stelle zugefügt hatte. Mit dem 6:1 und 6:2-Erfolg erreichte der Russe sein insgesamt 50. Halbfinale auf der Tour. Rublev ist nun nach Grigor Dimitrov, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner der sechste nach 1990 geborene Spieler, der diese Marke erreichte.

Nächster Gegner ist der an Position drei gesetzte Chilene Alejandro Tabilo, der kampflos in die Runde der letzten Acht einzog, nachdem sein argentinischer Gegner Thiago Agustin Tirante nicht antreten konnte.

Ebenfalls im Semifinale steht der an Position zwei gesetzte Italiener Luciano Darderi, der den Portugiesen Nuno Borges mit 7:6 (9) und 6:4 bezwang.

Darderi trifft nun auf den Paraguayer Adolfo Daniel Vallejo, der gegen den Italiener Stefano Travaglia mit 7:6 (5) und 6:2 die Oberhand behielt.

Hier das Einzel-Tableau in Bastad