ATP Gstaad: „Riesentöter“ Cerundolo schlägt Ruud, Bublik fliegt raus

Mit Casper Ruud und Alexander Bublik sind die beiden bestgereihten Spieler bim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad heute gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2026, 16:06 Uhr

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© Getty Images Juan Manuel Cerundolo hat gegen Casper Ruud gewonnen

Juan Manuel Cerundolo hat mit seinem Erfolg gegen Jannik Sinner bei den French Open für die wohl größte Überraschung im Männertennis 2026 gesorgt. Auch wenn dieser Sieg gegen den Weltranglisten-Ersten natürlich durch den Umstand begünstigt war, dass Sinner ab Ende des dritten Satzes große körperliche Probleme hatte.

In Gstaad nun hat Cerundolo einen weiteren prominenten Namen zur Liste der von ihm besiegten Gegner hinzugefügt. Der Argentinier setzte sich gegen Casper Ruud nämlich mit 3:6, 7:5 und 6:2 durch. Cerundolo zog damit in Halbfinale ein, wo er auf Raphael Collignon treffen wird. Der Belgier konnte sich gegen Valentin Vacherot mit 7:6 (7), 4:6 und 7:5 behaupten.

Ausgeschieden ist dagegen der Titelverteidiger. Denn Alexander Bublik verlor die gestern spät im dritten Satz abgebrochene Partie gegen Quentin Halys schließlich noch mit 7:6 (4), 4:6 und 6:7 (5).

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad

