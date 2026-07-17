Fokus auf Regeneration: Sinner zum Fitness-Check im Krankenhaus

Jannik Sinner ließ sich am Mittwoch in einem Krankenhaus in Turin durchchecken. Der Blick auf den Fitnesszustand des 24-Jährigen hat seit Paris deutlich zugenommen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 19:06 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner legt nach Wimbledon den Fokus auf die Regeneration.

Nach seiner Titelverteidigung in Wimbledon gönnt sich Jannik Sinner ein paar Tage Pause in der italienischen Heimat. Am Mittwoch stand jedoch ein nicht unwichtiger Termin auf dem Programm. Der Weltranglistenerste ließ sich nach seinem fünften Grand-Slam-Titel in einer Turiner Klinik durchchecken.

Diese Untersuchung ist nach einem kräftezehrenden Grand-Slam-Turnier kein ungewöhnlicher Vorgang, jedoch nach den körperlichen Problemen in Paris vor einigen Wochen sicherlich ein Moment, in dem Sinners Team und die Ärzte ein wenig genauer hingeschaut haben.

Nach Paris besonderer Blick auf Fitness-Zustand

Wie der Südtiroler nach seinem Ausscheiden gegen Juan Manuel Cerundolo in der zweiten Runde der French Open verlauten ließ, gab es keinen besonderen Befund, der den Einbruch in der Hitze von Paris erklärte. Dass Sinner bei kräftezehrenden langen Matches jedoch immer wieder an seine Grenzen stößt, i st schon lange kein Geheimnis mehr .

Daher legt Jannik Sinner in den kommenden Wochen auch den Fokus auf die Regeneration. Der Italiener will erst zum ATP-1000-Masters in Montreal wieder einsteigen. Das Event in Kanada beginnt am 2. August und wird anschließend vom nächsten Masters in Cincinnati abgelöst. Die beiden Events dienen im Rahmen des US-Hardcourt-Swings als Vorbereitung auf die US Open.

Bereit für Schlagabtausch mit Alcaraz bei US Open?

Im letzten Jahr unterlag Jannik Sinner in New York als Titelverteidiger im Endspiel in vier Sätzen seinem größten Konkurrenten Carlos Alcaraz. Ob der Spanier wieder auf die Tour zurückkehren wird, ist weiterhin nicht sicher.

Jannik Sinner wird diese Frage als zweitrangig betrachten und stattdessen volle Konzentration auf den eigenen körperlichen Zustand und die sportlichen Leistungen legen. Natürlich will der Branchenprimus auch bereit sein für die Duelle mit den anderen Topstars. Die Untersuchungen in Turin versprechen jedenfalls einen hundertprozentig fitten Jannik Sinner in der zweiten Jahreshälfte.