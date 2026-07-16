ATP Gstaad: Alexander Bublik kurz vor dem Ziel vom Regen gestoppt

Alexander Bublik musste am Donnerstagabend beim ATP-250er-Turnier in Gstaad lange warten. Gegen den Franzosen Quentin Halys führte der Titelverteidiger nach einem langen Match mit 7:6(4), 4:6 und 6:5 und musste sich dann endgültig dem Regen beugen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 21:09 Uhr

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© Getty Images Alexander Bublik musste am Donnerstagabend mit Gegner und Regenpausen kämpfen.

Für Alexander Bublik zog sich der Donnerstagabend ordentlich in die Länge. Grund dafür waren gegner Quentin Halys und das Wetter. Bereits früher am Tag feierten Stefanos Tsitsipas und Casper Ruud bereits den Einzug in das Viertelfinale. Der Norweger ist hinter Bublik im Turniertableau an Position zwei gesetzt und könnte der mögliche Finalgegner des Titelverteidigers werden.

Quentin Halys, aktuell die Nummer 90 der ATP-Weltrangliste, erwies sich im Achtelfinale als schwieriger Gegner für den topgesetzten Alexander Bublik. Der Franzose bot dem Weltranglistenelften im ersten Satz nichts an, musste dann jedoch im Tiebreak gegen einen stark aufspielenden Bublik den Satzrückstand hinnehmen.

Auch Stricker kann nicht fertigspielen

Doch Halys steckte nicht auf. Stattdessen spielte der 29-Jährige konzentriert weiter und belohnte sich mit dem Break zum 5:4 und dem anschließenden Satzausgleich. Dasselbe Bild im dritten Durchgang wurde dann durch den Regen beim Stand von 6:5 für Bublik gestoppt. Bereits zuvor mussten beide Kontrahenten wegen eines Niederschlags pausieren.

Da sich das Wetter nicht mehr bessern sollte und zudem auch die Dunkelheit über Gstaad einzog, müssen die letzten Minuten des Matches nun am Freitag nachgeholt werden. Dasselbe Schicksal ereilte auch Dominic Stricker, der seine Partie gegen Bubliks Landsmann Alexander Shevchenko beim Stand von 4:3 im ersten Satz abbrechen musste. Fortsetzung ebenfalls am Freitag.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad