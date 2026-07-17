Luft nach oben: Alexander Zverev mit guter Ausgangslage für Nordamerika

Alexander Zverev verbringt die Tage nach dem Wimbledon-Finale auf der Urlaubsinsel Mallorca. In nur wenigen Tagen geht es in Nordamerika mit den nächsten großen Turnieren weiter. Die Wahrnehmung von Alexander Zverev in der Tenniswelt hat sich nun nachhaltig verändert.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.07.2026, 19:00 Uhr

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© Getty Images Alexander Zverev fühlt sich auf den Hardcourts in Nordamerika ziemlich wohl.

Wenn man Alexander Zverev vor die Wahl stellen würde, ob er dem Rasen seit dieser Woche dem Hardcourt vorziehen würde. Die Antwort wäre weiterhin sicherlich “Nein”. Trotz des neuen Rasenspiels des Weltranglistenzweiten bevorzugt dieser weiterhin das Spiel auf den anderen Belägen. Doch die Rasenerfahrung in Wimbledon, die mit der ersten Endspielteilnahme dort endete, kann für Zverev ein wichtiger Faktor in der anstehenden Hardcourtphase der Saison werden.

Denn die neue Offensivkomponente von Alexander Zverev dürfte auch auf dem Hardcourt eine gute Waffe sein. Der 29-Jährige kann bei den anstehenden Masters-Turnieren in Montreal und Cincinnati sowie den US Open damit den Beweis antreten, dass das Publikum mit dieser Saison wirklich einen veränderten Alexander Zverev bestaunen kann.

Durch seinen French-Open-Titel und dem Lauf in Wimbledon dürfte bei einem möglichen Titelträger in New York häufiger der Name des gebürtigen Hamburgers fallen, der dazu auch für die Weltrangliste in Nordamerika viel tun kann. Denn im letzten Jahr nahm Zverev lediglich 100 Punkte mit beim letzten Grand Slam des Jahres. Schuld daran war das Drittrundenaus gegen Felix Auger-Aliassime.

Trifft Zverev wieder mal auf Alcaraz?

Damit kann Zverev seinen Vorsprung auf Carlos Alcaraz ausbauen, der als Titelverteidiger in New York 2000 Punkte zu verteidigen hat. Der Spanier siegte im vergangenen Jahr zudem auch in Cincinnati, wo Zverev das Halbfinale erreichte. In Kanada setzte Alcaraz wiederum aus, auch dort ging es für den besten deutschen Tennisspieler ins Halbfinale.

Aktuell weilt Alexander Zverev auf Mallorca und erholt sich von den anstrengenden letzten Monaten. In knapp zwei Wochen geht es dann nach Montreal zum Wiedersehen mit der übrigen Tenniselite. Ob dann auch Carlos Alcaraz wieder aufschlagen wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher. Der 23-Jährige bereitet sich aktuell akribisch auf ein Comeback vor. Zuletzt wurde die Rückkehr jedoch verschoben.