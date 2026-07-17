Ein Marathon in Umag im Juli? Warum nicht!

Damir Dzumhur und Matteo Arnaldi haben gestern beim ATP-Tour-250-Turnier in Umag einen neuen Turnierrekord aufgestellt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.07.2026, 09:00 Uhr

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© Getty Images Damir Dzumhur hatte am Donnerstag in Umag Schwerstarbeit zu leisten

Umag soll ja immer eine Reise wert sein, ganz besonders natürlich im Sommer. Nachdem die Temperaturen in Kroatien aber schon ziemlich sportlich werden können, sind die Matches in der Regel doch etwas später angesetzt als bei den gleichzeitig stattfindenden Turnieren in Gstaad und Bastad. Was manche Spieler aber nicht davon abhält, trotz der sommerlichen Hitze das Nenngeld bis zum letzten Cent auszuspielen.

So geschehen am Donnerstag, als sich Matteo Arnaldi und Damir Dzumhur satte 3:42 Stunden gegenübergestanden waren. Das wäre selbst für ein Match in Roland-Garros eine sehr ordentliche Arbeitszeit, im Best-of-Three-Business aber ziemlich außergewöhnlich.

Dzumhur: „Es war vielleicht zu lange“

Dzumhur setzte sich am Ende mit 7:6 (5), 6:7 (4) und 7:6 (4) durch. Und schwankte nach seinem Einzug ins Halbfinale ein bisschen mit seinen Emotionen. „Wegen Matches wie diesem lieben wir den Sport“, erklärte der 34-Jährige. „Es war vielleicht zu lange, aber es war ein großartiger Fight von und beiden.“

Zeit zur Regeneration bleibt Damir Dzumhur natürlich keine. Denn schon heute steht das Halbfinale an. Da trifft der Bosnien auf Alex Molcan, der sich im letzten Match am Donnerstag gegen Alejandro Davidovich Fokina in drei Sätzen behaupten konnte.

Hier das Einzel-Tableau in Umag

