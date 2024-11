ATP Belgrad: Marin Cilic unterliegt starkem Jiri Lehecka

Marin Cilic hat in der zweiten Runde beim ATP 250er-Turnier in Belgrad gegen Jiri Lehecka 4:6, 6:7(4) verloren.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.11.2024, 21:55 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Marin Cilic ist beim Turnier in Belgrad ausgeschieden.

Nach seinem Zweisatzerfolg gegen Alexandre Müller in der ersten Runde des Turniers in der serbischen Hauptstadt, hat Marin Cilic in der zweiten Runde gegen Jiri Lehecka eine Niederlage hinnehmen müssen und beendet damit das Tennisjahr 2024 auf der ATP Tour, in dem ein Titel in die Vitrine des ehemaligen Weltranglistendritten wanderte.

Schon der Beginn des Matches sprach keineswegs für den kroatischen Routinier. Der 196. des ATP Rankings gab direkt seinen Aufschlag ab und musste fortlaufend einem Rückstand hinterherlaufen. Jiri Lehecka bot unterdessen auf der anderen Seite keinerlei Chance und brachte so die Satzführung problemlos ins Ziel.

Cilic stark, aber nicht stark genug

Auch im zweiten Durchgang hatte Marin Cilic im ersten Aufschlagspiel zwei Breakbälle gegen sich, konnte diese jedoch abwehren. Doch weiterhin bot sich dem US-Open-Sieger von 2014 keinerlei Chance, um selbst einen Breakball verwerten zu können. So folgte ein Tiebreak, in dem dann der Tscheche erneut die Oberhand behalten konnte und sich mit dem Einzug in das Viertelfinale belohnte.

In der Runde der letzten acht Spieler trifft Jiri lehecka auf den Qualifikanten Lukas Klein, der sich gegen den an Position sieben gesetzten Tomas Martin Etcheverry überraschend in zwei Sätzen durchsetzte. Für Lehekca, der selbst an Position vier im Turnierranking steht, also ein Zeichen, dass erneut eine starke leistung für einen Halbfinaleinzug her muss.

Hier das Einzel-Tableau in Belgrad