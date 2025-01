ATP Brisbane: Djokovic macht gegen Monfils die 20 voll

Novak Djokovic ist mit seinem 20. Erfolg gegen Gael Monfils in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Brisbane eingezogen. Dort trifft der Serbe auf Reilly Opelka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.01.2025, 12:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Novak Djokovic beim 250er in Brisbane

Das Dach war geschlossen über der Pat Rafter Arena an diesem Donnerstagabend in Brisbane. Aber die äußeren Umstände spielen für Novak Djokovic eigentlich nie eine Rolle, wenn es gegen Gael Monfils geht. Lediglich einmal war der Franzose in den 19 Partien vor jener in Brisbane nahe dran, Djokovic zu schlagen: 2020 in Dubai konnte Monfils drei Matchbälle nicht nutzen, noch dazu hintereinander.

Ansonsten aber erwies sich der serbische Großmeister als einfach zu stark. Und nach dieser Facon geriet auch die heutige Begegnung: Zwar musste sich Novak Djokovic deutlich mehr strecken als zum Auftakt gegen Rinky Hijikata. Das Ergebnis blieb aber im Grunde dasselbe: Djokovic gewann mit 6:3 und 6:3. Und zog damit ins Viertelfinale ein.

Im ersten Satz reichte Djokovic, bekanntlich noch ohne Teilzeit-Coach Andy Murray in Brisbane, ein frühes Break, das er mit einem kurzen Wackler doch souverän über die Ziellinie brachte. Im zweiten Akt holte sich der Favorit den Aufschlag von Monfils zum 2:1, und das ohne Gegenpunkt des Aufschlägers. Mit dem neuerlichen Break zum 6:3 schloss der 24-mlaige Major-Champion das 20. Kapitel im Buch Monfils. Für Djokovic geht es in Brisbane um den 100. Titel seiner Karriere.

Djokovic nun gegen Opelka

In der Runde der letzten acht trifft die Nummer eins des Turniers morgen auf Reilly Opelka. Der US-Amerikaner scheint nun wieder deutlich besser in Fahrt zu kommen, gewann sein Achtelfinal-Match gegen Matteo Arnaldi mit 7:6 (9) und 7:6 (4).

In einem weiteren Viertelfinale treffen zwei Youngster aufeinander: Jakub Mensik und Giovanni Mpetshi Perricard. Mensik setzte sich gegen Lucky Loser Dusan Lajovic sicher mit 6:3 und 6:2 durch. Mpetshi Perricard gewann nach seinem knappen Erfolg gegen Nick Kyrgios gegen Frances Tiafoe mit 6:4 und 7:6 (4).

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane