ATP Brisbane: Grigor Dimitrov siegt zum Jahresauftakt - Kyrgios schon raus

Grigor Dimitrov hat einen erfolgreichen Start ins Jahr 2026 hingelegt: Der Bulgare siegte zum Auftakt in Brisbane gegen Pablo Carreno Busta mit 6:3, 6:2.

von tennisnet / SID

zuletzt bearbeitet: 06.01.2026, 11:06 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov

Dimitrov meldete sich damit nach seiner in Wimbledon erlittenen Brustmuskelverletzung zurück - und das bei einem seiner liebsten Turniere. Zwei Mal hat er “Brissie” bereits gewonnen, in 2017 und 2024.

Dimitrov hatte sich im Achtelfinale von Wimbledon schlimm verletzt, und das nach einer 2:0-Satzführung gegen Jannik Sinner. Im November hatte er ein kurzes Comeback beim Masters-Turnier in Paris gefeiert, musste dort aber im zweiten Match aufgeben.

In Brisbane trifft er nun auf den Qualifikanten Raphael Collignon, der überraschend gegen Denis Shapovalov gewann. Auch die Nummer 2 des Turniers, Alejandro Davidovich Fokina, ist nach einem 6:7 (4), 4:6 gegen Brandon Nakashima ausgeschieden. Topgesetzt ist Daniil Medvedev.

Auch Nick Kyrgios schon raus

Ein missglücktes Comeback nach langer Pause legte Tennis-Exzentriker Nick Kyrgios hin. Rund eine Woche nach seinem Sieg beim vielbeachteten "Battle of the Sexes" gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka unterlag der Australier in Brisbane in der ersten Runde dem US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic mit 3:6, 4:6. Für den lange verletzten Kyrgios war es das erste offizielle Match seit März.

Im Vorfeld des Turniers hatte der frühere Wimbledon-Finalist mit ehrlichen Worten über seine Karriere gesprochen. "Am Ende werde ich wohl als Entertainer in Erinnerung bleiben und als jemand, der ein bisschen ein chaotisches Durcheinander war – aber letztlich eben ein Entertainer", sagte der 30-Jährige. Nach zahlreichen Verletzungen ist Kyrgios nur noch die Nummer 671 der Weltrangliste; in Brisbane trat er mit einer Wildcard an. Es war erst sein siebtes ATP-Einzel seit 2023.

Kyrgios, der kurz vor dem Jahreswechsel die Belarussin Sabalenka in einem Showmatch in Dubai in zwei Sätzen bezwungen hatte, hofft noch auf einen Start bei den Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) in Melbourne - benötigt dafür jedoch erneut eine Wildcard.

