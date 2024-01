ATP Brisbane: Nadal siegt glatt gegen Kubler

Mit einem deutlichen Zweisatz-Erfolg bezwingt Rafael Nadal im Achtelfinale des ATP-250-Turniers in Brisbane den Australier Jason Kubler in der Pat-Rafter-Arena.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 04.01.2024, 11:35 Uhr

© Getty Images Auch in seinem zweiten Match in Brisbane überzeugte Rafael Nadal auf vollster Linie.

Hier das gesamte Match zum Nachlesen im Matchtracker.

Nachdem Jason Kubler auf der Tour noch nicht gegen Rafael Nadal auf dem Court stand, sollte er die Intensität im Spiel des 22-fachen Grand-Slam-Champions von Beginn an kennenlernen. Der Mallorquiner legte von Beginn an mit vollem Tempo los und gestattete seinem Gegner in den ersten drei Spielen gerade mal einen Punkt. Nachdem der 37-jährige seine Führung auf 5:0 ausbaute, konnte der Australier mit einem durchgebrachten Aufschlagspiel anschreiben, bevor Nadal unter Abwehr dreier laufender Break-Bälle den Satz noch ausservierte.

Auch im zweiten Akt musste der 30-jährige Kubler gleich sein erstes Service-Game abgeben, ehe er einen besseren Rhythmus bei den folgenden Aufschlagspielen fand. Dennoch blieb Nadal weiterhin Chef im Ring und siegte nach 75 Minuten mit 6:1, 6:2.

"Ich habe sehr gut gespielt. Vor dem Match habe ich Videos von ihm gesehen, dass er sehr gut von der Grundlinie spielt. Ich bin einfach nur froh, dass ich mich gut fühle und bislang so zurückgekehrt bin. Ich brauche jetzt einfach Matches, und da hilft mir jede Stunde auf dem Court weiter", so Nadal im On-Court-Interview.

Im Viertelfinale wartet mit Jordan Thompson, der von der Absage des an Nr. 4 gesetzten Franzosen Ugo Humberg profiterte, der nächste Australier auf den ehemaligen Weltranglistenersten.

Hier das Einzel-Tableau in Brisbane