ATP Buenos Aires: Regen! Diego Schwartzmans Karriereende vertagt

Diego Schwartzman darf sich aufgrund starker Regenfälle in Buenos Aires noch (zumindest) einen Tag länger als aktiver Tennisprofi bezeichnen. Neben dem 32-Jährigen wird am Mittwoch (Ortszeit) auch Alexander Zverev erstmals beim Sandplatzklassiker aufschlagen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.02.2025, 08:06 Uhr

© Getty Images Die Karriere von Diego Schwartzman ist noch nicht vorbei

Die Karriere von Diego Schwartzman ist noch nicht vorbei! Der ehemalige Weltranglistenachte, der sich beim Heimturnier in Buenos Aires von der Tennisbühne verabschiedet, wird seine ursprünglich für Dienstag (Ortszeit) angesetzte Erstrundenpartie gegen Nicolas Jarry doch erst am Mittwoch bestreiten. Starker Regen in der argentinischen Hauptstadt verhinderten den Auftritt des Lokalmatadors.

Auch Youngster Joao Fonseca, der bei den Australian Open für Aufsehen gesorgt hatte, wird in Buenos Aires nun erst am Mittwoch im Turniergeschehen eingreifen. Dies gilt auch für den topgesetzten Alexander Zverev, der nach einem Freilos zu Beginn im Achtelfinale auf Dusan Lajovic trifft. Am Dienstag stattete der Deutsche noch den Boca Juniors einen Besuch ab.

Wesentlich mehr Tennis als in Argentinien wurde am Dienstag im US-amerikanischen Delray Beach gespielt. Während Reilly Opelka gegen seinen Landsmann Christopher Eubanks in zwei Sätzen gewann, musste sich Kei Nishikori bereits in Runde eins geschlagen geben. Der ehemalige US-Open-Finalist unterlag Mackenzie McDonald mit 6:7 (4), 6:4 und 5:7. Außerdem durften die gesetzten Alejandro Davidovich Fokina und Arthur Rinderknech über Siege jubeln.

Buenos Aires: Der Spielplan am Mittwoch

Das Einzel-Tableau in Buenos Aires

Das Einzel-Tableau in Delray Beach