ATP-Challenger Bordeaux: Dominic Thiem verpasst Viertelfinal-Duell mit Jan-Lennard Struff

Österreichs Nummer eins Dominic Thiem verliert beim ATP-Challenger-175-Turnier in Bordeaux sein Achtelfinale gegen den Lokalmatador Corentin Moutet in zwei Sätzen und verpasst damit ein Duell mit Turnierfavorit Jan-Lennard Struff.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 17.05.2023, 13:57 Uhr

© GEPA pictures Im Achtelfinale von Bordeaux setzte es für Dominic Thiem eine Zweisatz-Niederlage gegen Corentin Moutet

Gehöriger Dämpfer für Dominic Thiem beim ATP-Challenger-Turnier in Bordeaux: Der Lichtenwörther kassiert im Achtelfinale des Sandplatz-Events der 175er-Kategorie eine Zweisatz-Niederlage gegen den an acht gereihten Lokalmatador Corentin Moutet. Am Ende muss sich Thiem nach 1:35 Stunden Spielzeit mit 6:7 (5), 1:6 geschlagen geben. Er verpasst damit auch ein herbeigesehntes Duell mit dem deutschen Topfavoriten Jan-Lennard Struff.

