ATP-Challenger Manacor: Rodionov nach Sieg über Engel im Viertelfinale

Mit einer konsequenten Leistung besiegte der Matzener Jurij Rodionov den Nürnberger Teenager Justin Engel beim ATP-75-Challenger-Turnier in Manacor in zwei knappen Sätzen und steht somit im Viertelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.08.2025, 19:14 Uhr

© GEPA Pictures In seinem Achtelfinale gegen Justin Engel packte Jurij Rodionov in beiden Sätzen in der Schlussphase konsequent zu.

Im Achtelfinale des ATP-75er-Challenger-Turniers in Manacor standen sich der Matzener Jurij Rodionov und DTB-Youngster Justin Engel erstmals auf der Tour gegenüber. Während der 17-jährige Engel auf seine temporeichen Schläge auf der Vorhandseite setzte, hielt der 26-jährige Rodionov mit seinem variablen Spiel von Beginn an dagegen. Beim Stand von 4:4 erspielte sich der Niederösterreicher mehrere Break-Möglichkeiten und nutzte die dritte davon mit einem spektakulären Rückhand-Passierschlag. Zwar musste der Linkshänder beim Ausservieren noch drei laufende Satzbälle abwehren, ehe er einen starken Stopp-Ball mit einem sicheren Rückhand-Volley zum Satzgewinn veredelte.

Mit dem Momentum im Rücken blieb Rodionov weiter am Drücker, konnte aber in der Anfangsphase des zweiten Akts insgesamt fünf Break-Chancen nicht nutzen. Beim Stand von 5:5 erspielte sich der österreichische Davis-Cup-Spieler drei laufende Möglichkeiten, wovon er diesmal die erste mit einer ins Netz geschlagenen Vorhand seines Gegners für sich verbuchen konnte. Mit einem souveränen Aufschlagspiel ohne Verlustpunkt besiegelte Rodionov mit einem Ass den 6:4, 7:5-Erfolg nach 1:39 Stunden.

Im Achtelfinale bekommt es der Weltranglisten-154. in Person von Daniel Masur mit dem nächsten deutschen Spieler zu tun. Der Bückeburger besiegte im Duell der Qualifikanten den Spanier Alberto Barroso Campos in 85 Minuten mit 7:5, 6:2.