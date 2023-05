ATP Challenger Mauthausen: Dominic Thiem scheitert an Hamad Medjedovic

Dominic Thiem ist beim ATP-Challenger-Turnier in Mauthausen im Halbfianle ausgeschieden. Thiem unterlag Hamad Medjedovic mit 6:7 (3) und 2:6.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 13.05.2023, 18:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA Pictures Dominic Thiem am Samstag in Mauthausen

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Nichts wird es aus einem österreichischen Finale in Mauthausen. Denn Dominic Thiem konnte die Vorlage von Filip Misolic nicht nutzen, verlor gegen Hamad Medjedovic mit 6:7 (3) und 2:6. Misolic hatte davor gegen Sebastian Ofner mit 7:6 (1) und 6:4 gewonnen.

Das Match begann fehlerhaft von beiden Seiten. Zunächst ging Medjedovic mit einem Break in Führung, danach Thiem. Aber nach dem 3:3 bekamen beide Spieler ihre Aufschlaggames besser in den Griff. Ein Tiebreak musste entscheiden, in dem sich Medjedovic früh absetzen konnte.

Thiem schafft kein Comeback mehr

Im zweiten Satz schaffte der Serbe das Break zum 2:1, ein weiteres zum 5:2. Im allerletzten Spiel hatte Dominic Thiem noch einmal ein 0:30 - die letzten vier Punkte gingen aber an Medjedovic, der nach dem Matchball auf seine Knie sank.

Im Doppel gab es einen halben Heimsieg: Sam weissborn gewann gemeinsam mit Romain Arneodo gegen die deutsche Paarung Constantin Frantzen und Hendrick Jebens sicher mit 6:4 und 6:2. Weissborn und Arneodo hatten vor wenigen Wochen sensationell das Endspiel in Monte-Carlo erreicht.

Hier das Einzel-Tableau in Mauthausen