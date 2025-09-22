ATP Challenger Orleans: Engel meistert Auftakt souverän

Beim Challenger im französischen Orleans ist Justin Engel in die zweite Runde eingezogen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.09.2025, 22:05 Uhr

© Getty Images Justin Engel bei seinem Davis Cup Debüt gegen Japan

Ein guter Start für den deutschen Hoffnungsträger bei den Co`met Orleans Open. Engel setzte sich in 1:02 Stunden souverän mit 6:3 und 6:4 gegen den französischen Wildcard-Bezieher Gregoire Barrere durch.

In der zweiten Runde trifft der Schützling von Philipp Kohlschreiber entweder auf Matteo Gigante oder Clement Chidekh aus Frankreich.

Engel triumphierte erst Anfang des Monats beim französischen Challenger in Cassis. Dort erreichte der 17-Jährige mit einem Sieg über den Top-150 Spieler Mark Layal das Halbfinale. Danach gab Engel sein Debüt beim Davis Cup und besiegelte den Sieg gegen Japan mit 4:0.

Hier das Einzel-Tableau aus Orleans