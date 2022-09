ATP-Challenger Rennes: Finale! Dominic Thiem schlägt Hugo Gaston

Dominic Thiem ist in das Endspiel des ATP-Challenger-Turniers in Rennes eingezogen. Der Österreicher besiegte Hugo Gaston mit 6:2 und 7:5 und spielt morgen gegen Ugo Humbert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.09.2022, 18:44 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem ist auf dem Weg nach oben

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Ganz starke Vorstellung von Dominic Thiem: der Österreicher setht beim gut besetzten ATP-Challenger-Turnier in Rennes im Endspiel. Am Samstag besiegte Thiem nämlich mit Hugo Gaston die Nummer eins des Turniers. Und das mit 6:2 und 7:5. Im Endspiel geht es am Sonntag gleich wieder gegen einen Lokalmatador. Es wartet Ugo Humbert, der mit Peter Gojowczyk beim 6:3 und 6:4 wenige Probleme hatte.

Die beiden Sätze hätten kaum unterschiedlicher ausfallen können: Den ersten hatte Thiem nach einer ausgeglichenen Startphase sicher im Griff. Danach wurde Gaston geduldiger, hatte im zweiten Akt eigentlich mehr Chancen auf das Break als Thiem. Der aber schlug im elften Spiel als Rückschläger zu. Und servierte dann nach Abwehr von zwei Breakbällen zum 7:5 aus.

Für Thiem war es der dritte Sieg im dritten Treffen mit Gaston. Gegen seinen Finalgegner Ugo Humbert hat Dominic Thiem auf der ATP-Tour noch nie gespielt.

Hier das Einzel-Tableau in Rennes