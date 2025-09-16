ATP Challenger Saint-Tropez: Wawrinka bestätigt ansteigende Form gegen Engel

Stan Wawrinka hat das Generationenduell mit Justin Engel beim Challenger-125-Turnier in Saint-Tropez klar für sich entschieden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 16.09.2025, 19:34 Uhr

© Getty Images Gut in Form: Stan Wawrinka

Auch im Alter von 40 Jahren ist Stan Wawrinka noch lange keine Laufkundschaft. Das bekam am Dienstag auch Deutschlands 17-jähriger Youngster Justin Engel zu spüren. Der dreifache Grand-Slam-Sieger aus der Schweiz setzte sich in der ersten Runde des Challenger-Events von Saint-Tropez gegen den frischgebackenen Davis-Cup-Debütanten einigermaßen problemlos mit 6:3 und 6:3 durch.

Wawrinka, der dieser Tage vorwiegend auf der Challenger-Tour unterwegs ist und in der Vorwoche in Rennes erst im Finale gegen Lokalmatador Hugo Gaston verlor, stellte gegen Engel seine gute Form unter Beweis. Der ehemalige Weltranglistendritte gab nur einmal seinen Aufschlag ab und benötigte für den Sieg gerade einmal 60 Minuten.

Wawrinka droht Viertelfinalduell mit Nummer eins

Für Wawrinka, der im Ranking mittlerweile nur mehr auf Position 137 liegt, geht es im Achtelfinale gegen den französischen Wildcard-Inhaber Robin Bertrand. Schon im Viertelfinale könnte auf den Schweizer in Martin Landaluce dann die Nummer eins des Turniers warten.

Für Engel, der noch um ein Ticket für die NextGen Finals in Jeddah kämpft, endete der Trip nach Saint-Tropez hingegen mit einer Enttäuschung. Weitere deutsche Spieler sind in der französischen Küstenstadt nicht am Start.

Das Einzel-Tableau in Saint-Tropez