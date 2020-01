ATP Challenger: Sinner, Kohlschreiber und Co. in Bendigo auf Punktejagd

Das ATP-Challenger-Turnier in Bendigo, das ursprünglich in Canberra ausgetragen hätte werden sollen, kann mit einem prominenten Teilnehmerfeld aufwarten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.01.2020, 15:34 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner spielt in Bendigo

Viele Möglichkeiten gibt es derzeit nicht, als professioneller Tennisspieler seiner Arbeit nachzugehen. Natürlich: Der ATP Cup bindet die prominentesten Ressourcen der Branche, die Besten des „Rests“ vergnügen sich ab Montag im Hauptfeld des traditionellen ATP-Tour-250-Turniers in Doha. Dort hat etwa Stan Wawrinka genannt, der sich früh gegen eine Teilnahme am ATP Cup entschieden hatte, mit Milos Raonic oder Jo-Wilfried Tsonga sind zwei weitere prominente Veteranen mit von der Partie.

Das war´s dann aber auch schon mit den ATP-Events, die Veranstaltung in Pune wurde um einen Monat nach hinten verschoben. Kein Wunder also, dass sich das Feld des größten Challengers von Woche zwei sehen lassen kann. Die äußeren Umstände allerdings sind in Australien im Moment bekanntermaßen prekär, an Tennis In der Hauptstadt Canberra ist derzeit nicht zu denken, wie Christopher Kas im tennisnet-Podcast „Quiet, please“ plastisch darstellte.

Sinner an drei, Kohlschreiber an vier gesetzt

Und also ist der Tross weitergezogen nach Bendigo, verhältnismäßig nahe gelegen an Melbourne, wo einige der Spieler nach ihrem Auftritt beim 125.000er-Challenger in die Qualifikation für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres einsteigen werden. Zunächst aber stehen maximal 125 Punkte zur Disposition. Und die Bewerberschar liest sich prominent. Allen voran mit Jannik Sinner, dem18-jährigen Südtiroler, der seinen Erfolg beim #NextGen-Masters in Mailand mit dem Sieg beim anschließenden Challenger in Ortisei gleich noch einmal bestätigt hat.

Sinner ist in Bendigo allerdings nur an Position drei gesetzt, angeführt wird das Feld von Ugo Humbert vor Andreas Seppi. Als Nummer vier geht mit Philipp Kohlschreiber einer von drei gesetzten Deutschen ins Rennen, Dominik Koepfer ist an acht platziert, Peter Gojowczyk schließt die Liste der vorgereihten Spieler ab. Gojowczyk wird neuerdings von Christopher Kas trainiert - und hat sich so wie Kohlschreiber und Koepfer dagegen entschieden, für den ATP Cup zu nennen. Dort treten aus deutscher Sicht Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff an, unangefochten. Dass Mats Moraing als dritter Einzelspieler einen Wettkampfball schlagen wird, ist unwahrscheinlich. Gleiches gilt indes auch für Sebastian Ofner im österreichischen Team. Der Steirer hat sich für die nationale Auswahl und einen Platz hinter Dominic Thiem und Dennis Novak entschieden. Und geht damit wohl ohne Matchpraxis in die Quali für Melbourne.

