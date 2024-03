ATP-Challenger Zadar: Dominic Thiem unterliegt Lukas Neumayer deutlich

Lukas Neumayer ließ Dominic Thiem im Achtelfinale des ATP-Challengers in Zadar keine Chance und steht in der Runde der letzten Acht.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 20.03.2024, 16:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Auch das ÖTV-Duell in Zadar gegen Lukas Neumayer verlief für Dominic Thiem enttäuschend

Erneuter Dämpfer für Dominic Thiem auf dem Weg zurück in die Weltspitze: Der US-Open-Champion von 2020 unterlag seinem ÖTV-Kollegen Lukas Neumayer im Achtelfinale des ATP-Challenger-Turniers in Zadar überraschend deutlich mit 2:6, 1:6. Am Montag hatte der Lichtenwörther seine Auftaktpartie gegen den Serben Filip Krajinovic in zwei Sätzen erfolgreich gestalten können.

Am Mittwoch lief hingegen wenig beim 30-jährigen Niederösterreicher zusammen. Auch wenn einige Games über Einstand gingen und das Endergebnis weit klarer ausfiel, als es der Spielablauf hätte vermuten lassen, waren doch erneut die Schwachstellen im Spiel des Ex-Weltranglisten-Dritten frappant erkennbar. Wenig Druck auf beiden Schlagseiten, immer wieder viel zu kurze Balllänge und eine unnötig defensive Spielstrategie, die in Kombination mit leicht vermeidbaren Fehlern keinen guten Eindruck hinterließen.

Nächste Chance in Neapel

Bresnik-Schützling Neumayer hat sich hingegen nichts vorzuwerfen. Der 21-Jährige hielt den Ball im Spiel, wartete geduldig auf seine Chancen oder auf die zahlreichen Fehler seines Gegenübers. Neumayer bekommt es im Viertelfinale des Challenger-75-Events in Kroatien mit dem tschechischen Qualifikanten Jonas Forejtek zu tun, der den an fünf gereihten Hausherrn Dino Prizmic in drei engen Sätzen bezwingen konnte.

Für den unterlegenen Topgesetzten bleibt nun nächste Woche der hochdotierte ATP-Sandplatz-Challenger in Neapel, bei dem Thiem hinter Federico Coria an Nummer zwei gesetzt sein wird. Danach soll es mit dem ATP-World-Tour-250-Event in Estoril auf die große ATP-Tour zurückgehen. Österreichs aktuelle Nummer zwei steht dort bereits fix im Hauptfeld. Auch für den Sandplatz-Klassiker beim MTTC Iphitos (München) ist der zweifache Frech-Open-Finalist per Wildcard fix engagiert.

Hier das Einzel-Tableau in Zadar.