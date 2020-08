ATP Cincinnati: Hammerduell zum Auftakt - Andy Murray fordert Alexander Zverev

Das Comeback Alexander Zverevs nach der langen Tour-Unterbrechung steht kurz bevor. Mit dem ehemaligen Weltranglistenersten Andy Murray wartet auf den 23-Jährigen gleich zu Beginn eine große Herausforderung. Das Match gibt es ab 20:45 Uhr in unserem Liveticker.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.08.2020, 10:55 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Andy Murray

Es gibt wohl deutlich angenehmere Aufgaben zu Beginn eines Masters-1000-Turniers als eine Partie gegen Andy Murray. Insbesondere, wenn der Begegnung eine fast sechsmonatige Tour-Pause vorhergeht. Nein, die Losfee meinte es mit Alexander Zverev beim Event von Cincinnati nicht wirklich gut - und dennoch kann der Deutsche es kaum erwarten, wieder ein offizielles Match zu bestreiten.

"Die Emotionen und Gefühle, die man auf einem Tennisplatz erlebt, bekommt man nirgendwo anders", erklärte Zverev vor Turnierstart. Er freue sich auf den Re-Start und hoffe auf ähnlich starke Leistungen wie bei den Australian Open: "Wir werden sehen, wie jetzt mit dem Comeback alles läuft. Aber ich hoffe, ich kann an meine Form vom Jahresanfang anknüpfen und vielleicht noch besser werden."

Ferrer nicht dabei

Nach dem Halbfinaleinzug in Melbourne trat Zverev noch in Acapulco, wo er in der zweiten Runde dem US-Amerikaner Tommy Paul unterlag, an. Augenscheinlich waren in Mexiko erneut Probleme mit seinem Aufschlag - diese sollten jetzt aber behoben sein. "Es geht momentan viel um den Aufschlag und die Rückhand. Ich versuche, diese Dinge zurückzubekommen. Ich versuche natürlich auch, weitere Dinge zu verbessern. Dazu zählt zum Beispiel das aggressive Tennis und das Netzspiel", hatte der Weltranglistensiebente bereits im April erklärt.

Dabei geholfen haben soll ihm auch Neo-Coach David Ferrer, mit dem Zverev gemäß eigenen Angaben zufriedener nicht sein könnte. In den USA ist der Spanier aufgrund der strengen Corona-Regelungen wie auch Zverevs Vater aber nicht dabei - stattdessen wird der 23-Jährige von Fitnesstrainer Jez Green und Physiotherapeut Hugo Gravil betreut.

Ich denke, sie haben fantastische Arbeit geleistet. Alexander Zverev über die USTA

Für Zverev stellen die besonderen Umstände allerdings kein großes Problem dar: "Ich denke, sie haben fantastische Arbeit geleistet, wenn es um die Unterbringung geht und darum, dass sich die Spieler unter den gegebenen Umständen wohl fühlen."

Murray freut sich auf "guten Test"

Wohlfühlen - das trifft auch auf die Beziehung zwischen Andy Murray und Flushing Meadows zu. Bei den US Open gewann der Schotte vor acht Jahren seinen ersten Grand-Slam-Titel und auch heuer scheint sich der ehemalige Weltranglistenerste im New Yorker Stadtteil Queens gut eingelebt zu haben.

In der ersten Runde setzte sich Murray, der das bislang einzige Duell gegen Zverev bei den Australian Open 2016 glatt gewann, gegen Frances Tiafoe in drei Sätzen durch. Danach zeigte sich der dreifache Major-Champion angesichts der bevorstehenden Partie voller Vorfreude: "Er steht schon seit einigen Jahren an der Spitze der Weltrangliste. Das wird mit Sicherheit ein guter Test für mich."

