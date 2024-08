ATP Cincinnati: Rune stoppt Alcaraz-Bezwinger Monfils

Nach Satzrückstand drehte Holger Rune noch die Achtelfinal-Begegnung beim ATP-Masters-Turnier in Cincinnati gegen Gael Monfils. Ben Shelton ist nach Erfolg gegen Fabian Marozsan der nächste Gegner von Alexander Zverev.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 17.08.2024, 08:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Holger Rune feierte im Achtelfinale einen Comeback-Sieg gegen Gael Monfils.

Irgendwann war der Tank bei Gael Monfils anscheinend doch mal leer. Nach seinem Fortsetzungs-Sieg gegen den Weltranglisten-3. Carlos Alcaraz musste der Franzose beim Masters-Event in Cincinnati wenige Zeit später im Achtelfinale gegen den an Nr. 15 gesetzten Dänen Holger Rune antreten.

Getragen von der Euphorie des gelungenen Coups gegen den vierfachen Grand-Slam-Sieger aus Spanien knüpfte der 37-jährige Monfils im ersten Durchgang noch an die vorherige Partie an, musste sich aber im weiteren Verlauf der Begegnung seinem eindeutig frischer wirkenden Gegner noch geschlagen geben. Mit einer seitlich ins Aus geschlagenen Rückhand von Monfils fixierte der 21-jährige Rune den 3:6, 6:3, 6:4-Erfolg nach knapp zwei Stunden.

Im Viertelfinale trifft der Weltranglisten-16. aus Dänemark auf den britischen Linkshänder Jack Draper, der sich nach hartem Kampf gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 5:7, 6:4, 6:4 behaupten konnte.

Shelton erspielt sich Viertelfinal-Duell gegen Zverev

In zwei Sätzen schaffte der an Nr. 12 gesetzte Ben Shelton den Einzug ins Viertelfinale. Gegen den Ungarn Fabian Marozsan konnte der US-amerikanische Linkshänder in beiden Durchgängen jeweils gegen Satzende eine Schippe drauflegen und siegte nach 71 Minuten mit 6:4, 6:3. In der Runde der letzten Acht fordert der Weltranglisten-14. den Hamburger Alexander Zverev.

Hurkacz kommt ins Rollen

Nach seiner verletzungsbedingten Absage des olympischen Tennisturniers findet der Pole Hubert Hurkacz immer besser zu seiner alten Form. Als Nr. 5 des Turniers erlaubte sich der 27-jährige im Achtelfinale gegen den Italiener Flavio Cobolli nur im zweiten Satz eine Schwächephase, triumphierte aber nach 1:49 Stunden mit 6:3, 3:6, 6:1. Im Viertelfinale sieht sich der zweifache Masters-Champion dem US-Amerikaner Frances Tiafoe gegenüber, der sich in einer dramatischen Night-Session gegen den nach einer Rücken-Verletzung zurückgekehrten Tschechen Jiri Lekecka denkbar knapp mit 6:4, 6:7 (10), 7:6 (5) durchsetzen konnte.

Hier das Einzel-Tableau aus Cincinnati