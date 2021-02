ATP Cup: Russland und Spanien schon nach den Einzeln durch - auch ohne Nadal

Das russische und spanische Team hat beim ATP Cup bereits nach den Einzeln den Sieg klargestellt - obwohl Superstar Rafael Nadal kurzfristig zurückgezogen hatte.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 12:22 Uhr

Andrey Rublev legte mit einem 6:1, 6:2 gegen Guido Pella vor, Welt-Nummer 4 Daniil Medvedev ließ sich im Spiel gegen Top-10-Kollege Diego Schwartzman beim 7:5, 6:3 ebenfalls nicht lumpen - 2:0 hieß es damit schon nach den Einzeln für Russland gegen Argentinien in Gruppe D.

"Ich glaube, der Schlüssel gegen Diego ist, dass ich besser aufschlage. Heute war ich mit dem Aufschlag aber nicht zufrieden, das kann besser sein. Er hat mich dreimal gebreakt, aber ich hatte immer Möglichkeiten bei seinem Aufschlag, daher ist's immer etwas schwierig für ihn, speziell auf Hartplatz", so Medvedev im Anschluss.

Das spanische Team musste gegen Australien indes den Ausfalls von Spitzenmann Rafael Nadal verkraften - Rafa hatte Rücken und sich entschieden, erst mal zu pausieren. Ob er im Laufe der Woche noch mal eingreift? Scheint offen.

Spanien gewinnt auch ohne Nadal

Auch ohne Nadal ist man in Spanien jedoch gut aufgestellt: Pablo Carreno Busta, kurzfristig also im Einzel im Einsatz, feierte einen 6:2, 6:4-Sieg über John Millman und gab dabei nur drei Punkte beim ersten Aufschlag ab.

Im Anschluss machte der neue Spitzenmann Roberto Bautista Agut beim 4:6, 6:4, 6:4 gegen Alex de Minaur die Vorentscheidung in Gruppe B klar. De Minaur hatte dabei den besseren Start erwischt mit einer 5:1-Führung, Bautista sich jedoch beide Breaks zurückgeholt, er war fast noch zum 5:5 rangekommen. Aber eben nur: fast. Nach sieben Aufschlag-Verlusten in Satz 1 gab's danach nur noch zwei Breaks, beide für den RBA, jeweils zum 2:1 in den Durchgängen zwei und drei.

Italien und Serbien bereits siegreich - Thiem mit Niederlage

In der Day Session hatten sich zuvor Italien und Serbien durchgesetzt - hier musste jeweils das Doppel entscheiden. Größte Überraschung: die glatte Niederlage von Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini.

Weiter geht's beim ATP Cup in der Nacht zum Mittwoch: Dann trifft Deutschland auf Kanada und Italien auf Frankreich. In der Night Session spielen Griechenland gegen Australien und Russland gegen Japan.

