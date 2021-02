ATP Cup: Thiem und Novak verlieren Doppel - Österreich unterliegt Italien mit 1:2

Das österreichische Team um Dominic Thiem und Dennis Novak hat im ersten Auftritt beim ATP Cup 2021 gegen Italien mit 1:2 verloren. Im entscheidenden Doppel unterlagen Thiem/Novak gegen Matteo Berrettini/Fabio Fognini mit 1:6, 4:6. (Hier könnt ihr das Match in unserem Live-Ticker nachlesen).

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.02.2021, 05:19 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Viel lief letztlich nicht zusammen im Doppel der Österreicher, die Italiener gaben das besser eingespielte Team. Dominic Thiem war mit Dennis Novak angetreten, und auch wenn nach dem schnellen 1:6 zum Auftakt bis zum 3:3 im zweiten Durchgang etwas offener darstellte - am Ende ging es schnell: Thiem/Novak wehrten zwar noch zwei Breakbälle ab, bekamen aber beim Entscheidungspunkt zig Schmetterbälle und Volleys nicht tot. Die Italiener gaben indes nur noch einen Punkt bei eigenem Aufschlag ab, zum 2:1-Endsieg. 57 Punkte für Berrettini/Fognini um Vergleich zu nur 37 für Thiem/Novak - eine klare Sache.

Dennis Novak hatte Team Österreich zuvor mit einem 6:3, 6:2-Erfolg gegen Fabio Fognini in Führung gebracht. Novak – rund 80 Plätze schlechter platziert als der Italiener – spielte stabil, Fognini brach nach einem frühen Break zum Auftakt ein, fabrizierte am Ende 39 Fehler ohne Not und wirkte ohnehin nicht vollends motiviert.

Thiem gegen Berrettini ohne Chance

Im Gegensatz zu Matteo Berrettini: Der hatte Thiem beim 6:2, 6:4 kaum eine Chance gelassen. Nach stabilem Beginn machte der Italiener vom 2:2 bis zum 4:0 in Satz 2 ganze acht Spiele am Stück, donnerte hierbei immer wieder die starke Vorhand an Thiem vorbei, der überhaupt nicht an den Drücker kam. Am Ende kam der Weltranglisten-Dritte zwar noch mal zum 4:5 und Einstand dran, zwei Rückhandfehler aber besiegelten die Niederlage von Thiem gegen die Nummer 10 der ATP.

Österreich trifft im zweiten Gruppenspiel in der Nacht zum Donnerstag (4.2., ab 0 Uhr) auf Frankreich.

Italien und Frankreich duellieren sich bereits in der kommenden Nacht.

