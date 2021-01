ATP Cup: Thiem, Novak und Oswald für Österreich am Start

Dominic Thiem, Dennis Novak und Doppelexperte Philipp Oswald werden laut der Kronen Zeitung beim ATP Cup für Österreich an den Start gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2021, 08:50 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Während Thiem, Novak und Oswald die rot-weiß-roten Farben in Melbourne vertreten werden, haben Jurij Rodionov und Sebastian Ofner andere Pläne. Beide werden ab dem 10. Januar in Doha das Qualifikationsturnier für die Australian Open spielen. "Wenn sie den Sprung in den Hauptwettbewerb schaffen, spielen die beiden in der Woche des ATP Cups ein Vorbereitungsturnier der 250er-Serie", so Wolfgang Thiem. "Als Alternative gibt es auch Challenger in Europa."

Thiem und Novak sind aufgrund ihrer Weltranglistenposition bereits fix fürs Hauptfeld der Australian Open qualifiziert.

Der ATP Cup findet in diesem Jahr vom 1. bis 5. Februar bereits auf der Anlage der Australian Open in Melbourne statt.

Die Profis müssen sich bereits am 15. oder 16. Januar in Melbourne einfinden, um sich in eine zweiwöchige Quarantäne zu begeben. Die Hauptfeldspiele der Australian Open beginnen dann am 8. Februar.

In Melbourne werden in der Woche vom 31. Januar bis 6. Februar - neben dem ATP Cup - die von Thiem angesprochenen zwei 250er-Turniere ausgetragen. Man will die Spieler somit in einem Ort belassen.

Die Herrensaison 2021 startet am 7. Januar 2021 mit den Hauptfeldspielen der 250er-Turniere in Delray Beach (USA) und Antalya (Türkei).

