ATP: Daniil Medvedev - Nach Tennis-Karriere kommt die Formel 1?

Um nach dem verlorenen Australian-Open-Finale den Kopf frei zu bekommen, amüsierte sich Daniil Medvedev auf der Kart-Rennbahn.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 06.02.2022, 07:44 Uhr

© Twitter Daniil Medvedev hatte sichtlich Spaß bei seinem Kart-Training mit Landsmann Daniil Kvyat

Die Enttäuschung nach dem Endspiel bei den Australian Open saß bei Daniil Medvedev verständlicherweise tief. Nicht nur, dass die epische Finalschlacht gegen Rafael Nadal denkbar knapp verloren ging, haderte der Weltranglisten-Zweite auch mit dem grenzwertigen Verhalten der australischen Zuschauer. Fairness sieht für die meisten Sportsmänner und -frauen wohl anders aus.

In der darauffolgenden Pressekonferenz ließ der Russe dann - wenn auch äußerst gesittet - seinem Frust freien Lauf und liebäugelte mit einem Karriere-Ende noch vor seinem 30. Lebensjahr. Welcher Beschäftigung er nach dem professionellen Umgang mit der gelben Filzkugel frönen wolle, blieb der Moskauer in der denkwürdigen Fragerunde allerdings noch schuldig.

"Training für die Formel 1 hat offiziell begonnen"

Auf Twitter postete der 25-Jährige nun Impressionen von einer Kart-Trainingseinheit mit dem Ex-Formel-1-Piloten Daniil Kvyat (Russland) und dem Briten Alexander Albon, der in der Saison 2022 für Williams in der Königsklasse des Motorsports tätig sein wird - unterlegt mit den Worten: "Kein Tennis mehr! Mein Training für die Formel 1 hat offiziell begonnen". Medvedev wurde dabei nicht nur von den beiden Profis perfekt beraten, sondern erhielt auch ein extra angefertigtes Racing-Outfit spendiert.

Während man sich bei allem Spaß natürlich keine Sorgen machen muss, dass Medvedev in nächster Zeit das Tennis-Racket für ein Rennauto-Cockpit eintauschen wird, nötigte dem US-Open-Champion des Vorjahres der Hochgeschwindigkeits-Akt vollsten Respekt ab: "In aller Ernshaftigkeit, Respekt für all die Jungs, das war hart heute."