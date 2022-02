ATP Delray Beach: Drei Deutsche im Hauptfeld, Jurij Rodionov scheitert in der Qualifikation

Mit Oscar Otte, Peter Gojowczyk und Daniel Altmaier stehen drei deutsche Spieler fix im Hauptfeld des ATP-Events in Delray Beach. Der Österreicher Jurij Rodionov ist in Florida hingegen bereits in der Vorausscheidung gescheitert.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 13.02.2022, 12:56 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier muss zum Auftakt in Delray Beach gegen den Lokalmatador Jack Sock ran

Die Vorbereitungs-Turniere für die zwei ATP-Masters-1000-Veranstaltungen in Indian Wells und Miami sind bereits im vollen Gange: Während diese Woche in Dallas, Texas auf Hartplatz geprobt wurde, duellieren sich die ATP-Cracks in der kommenden Woche beim Klassiker in Delray Beach. In der 67.000-Einwohner-Stadt im Bundesstaat Florida werden bereits seit 1999 gelbe Filzkugeln professionell malträtiert.

Nicht gerade überraschend bestimmen bereits vor abgeschlossener Qualifikation die heimischen US-Spieler das Turnierraster. Nicht weniger als zwölf Profis aus den USA greifen bei dem mit 664.275 US-Dollar dotierten Event zum Racket. Unter ihnen alte Rabauken wie John Isner und Jack Sock ebenso wie die neue Garde, die durch die Spieler Brandon Nakashima oder Sebastian Korda abgebildet werden.

Harte Aufgaben für die deutschen Recken

An Nummer zwei ist der im ATP-Ranking bestgereihte US-Boy Reilly Opelka gesetzt. Der baumlange Mann aus Michigan trifft nach einem Freilos in Runde eins im Achtelfinale entweder auf Landsmann Sock (der mit einer Wildcard im Turnier steht) oder auf den Deutschen Daniel Altmaier. Der Kempener ist einer von drei Spielern des DTB, die im Süden der USA fix im Hauptwettbewerb stehen.

Oscar Otte bekommt es, sollte er zum Auftakt gegen den Japaner Yoshihito Nishioka siegreich bleiben, in der zweiten Runde gleich mit der Nummer eins Cameron Norrie aus Großbritannien zu tun. Peter Gojowczyk trifft zu Beginn auf den italienischen Routinier Andreas Seppi. Im Achtelfinale könnte der an fünf gereihte Korda oder der Australier Thanasi Kokkinakis warten.

Bereits in der Qualifikation gescheitert ist der einzige Österreicher, der im County Palm Beach am Start war: Jurij Rodionov, der in der Vorwoche noch das Achtelfinale in Dallas erreicht hatte, scheiterte gleich zu Beginn gegen den Usbeken Dennis Istomin (ATP 267) überraschend klar mit 4:6, 2:6.

