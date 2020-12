ATP: Die besten Hartplatzspieler in 2020

Wer hat auf hartem Untergrund in dieser Saison am meisten überzeugt? Der Spitzenreiter überrascht nicht - den Zweitplatzierten hatte man nicht zwingend auf dem Schirm...

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 15.12.2020, 13:53 Uhr

Novak Djokovic hat mit der PTPA viel vor

Denn natürlich steht der Djoker ganz oben: Novak Djokovic hat sein Jahr überragend begonnen, mit Siegen beim ATP Cup, den Australian Open, in Dubai. Und nach Wiederaufnahme der Tour in Cincinnati nachgelegt. Und wenn die Disqualifikation bei den US Open nicht passiert wäre - wer weiß?

34 seiner 46 Matches hat der Weltranglisten-Erste auf Hartplatz bestritten und 30 davon gewonnen. Eine Quote von 88,2 Prozent, die ihn an die Spitze der Hartplatz-Bilanz 2020 transportiert.

Auf Platz 2 durchaus eine Überraschung: Gael Monfils hat 80 Prozent seiner Hartplatz-Matches gewonnen, vor allem dank seiner Turniersiege in Montpellier und Rotterdam. Zwischenzeitlich war "La Monf" zwölf Matches lang unbesiegt. Nach der Corona-Pause jedoch blieb der Franzose sieglos, bei den großen Turnieren fehlt das große Ergebnis... insgesamt fließen bei Monfils nur 20 Matches ein.

Platz 3? Andrey Rublev - mit 79,5 Prozent an Siegen. Klar einer der Spieler des Jahres, wenn auch hier ein Durchbruch bei den großen Turnieren noch auf sich warten lässt. Achtelfinale Australian Open, Viertelfinale US Open, Auftakt-Aus in Cincinnati.... Aber: Turniersiege in Doha, Adelaide, St. Petersburg und Wien!

Hier die Top Ten der Hartplatzspieler 2020

Rang Spieler Siegquote Matchbilanz Turniersiege 1 Novak Djokovic 88,2 30:4 3 2 Gael Monfils 80 16:4 2 3 Andrey Rublev 79,5 31:8 4 4 Daniil Medvedev 77,8 28:8 2 5 Rafael Nadal 75 18:6 1 6 Milos Raonic 73,3 22:8 --- 7 Dominic Thiem 73,1 19:7 1 8 Roberto Bautista Agut 72,7 16:6 --- 9 Alexander Zverev 71,4 25:10 2 10 Ugo Humbert 69 20:9 2

Statistik: ATP

Anm.: Roger Federer läge mit einer Gewinnquote von 83,3 Prozent eigentlich auf Platz 2 - er hat jedoch nur ein Turnier gespielt in 2020. In die Liste aufgenommen wurden nur Spieler mit mehr als zehn Partien.