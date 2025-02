ATP Doha: Carlos Alcaraz zieht über Umwege ins Viertelfinale ein

Carlos Alcaraz hat beim ATP-500-Turnier in Doha über Umwege das Viertelfinale erreicht. Der Spanier bezwang Luca Nardi nach zwischenzeitlich klarer Führung in drei Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.02.2025, 22:31 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz besiegte Luca Nardi in drei Sätzen

Der topgesetzte Spanier Carlos Alcaraz ist beim ATP-500-Event von Doha ins Viertelfinale eingezogen. Der Weltranglistendritte besiegte Luca Nardi am Mittwochabend mit 6:1, 4:6 und 6:3 und feierte damit seinen siebten Sieg in Folge. Vor eineinhalb Wochen hatte der 21-Jährige in Rotterdam triumphiert.

Gegen Nardi, der im Vorjahr in Indian Wells gegen Novak Djokovic gewonnen hatte, musste Alcaraz einen unerwarteten Umweg über den dritten Satz nehmen. Im zweiten Abschnitt hatte der vierfache Grand-Slam-Sieger bereits mit 4:1 geführt, ehe Nardi fünf Spiele en suite und damit auch den zweiten Durchgang gewann.

Alcaraz im Viertelfinale gegen Lehecka

Im entscheidenden Satz gelang Alcaraz dann ein frühes Break zum 3:1, das er anschließend über die Ziellinie transportierte. Im Viertelfinale bekommt es der ehemalige Weltranglistenerste, der in Doha zum Auftakt Marin Cilic besiegt hatte, mit Jiri Lehecka zu tun. Der Tscheche gewann gegen Fabian Marozsan klar mit 6:4 und 6:2.

Zudem erreichte in der oberen Hälfte der an Position acht gesetzte Jack Draper mit einem 6:2 und 6:1-Erfolg über Christopher O'Connell das Viertelfinale. In diesem trifft der Brite auf Djokovic-Bezwinger Matteo Berrettini, der Tallon Griekspoor in drei Sätzen schlug. In der unteren Hälfte werden sich Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Andrey Rublev und Felix Auger-Aliassime einen Platz im Finale ausspielen.

Hier das Einzel-Tableau in Doha