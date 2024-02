ATP Doha: Wer tritt in die Fußstapfen von Daniil Medvedev?

Ab Montag stehen die Hauptfeld-Spiele beim ATP-Tour-250-Turnier in Doha an. Dabei fehlen Titelverteidiger Daniil Medvedev und auch Rafael Nadal.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.02.2024, 17:57 Uhr

© Getty Images 2023 konnte Daniil Medvedev in Doha triumphieren

Eines stand für das ATP-Tour-250-Turnier in Doha ja schon vor der Absage von Daniil Medvedev fest: Der Russe würde auf keinen Fall den Titel holen. Denn Medvedev hat es in seiner brillanten Karriere tatsächlich noch nie geschafft, am selben Ort zwei Championate zu gewinnen. Zwar gibt es zumeist ein erstes Mal, aber das wird in der kommenden Woche in Sachen Medvedev in Katar nicht eintreffen.

Was die Veranstalter schmerzen wird. Schließlich hat Daniil Medvedev zu Beginn des Jahres bei seinem Run in das Endspiel der Australian Open grandioses Tennis und unglaublichen Kampfgeist gezeigt. Beides kennt man seit zwei Jahrzehnten von einem anderen Mann, der in Doha fehlen wird: Rafael Nadal. Das Comeback nach dem Comeback ist zunächst einmal bis Indian Wells verschoben, viel wichtiger ist Nadal aber die Sandplatz-Saison.

Rublev als Nummer eins gesetzt

Wer also wird in die Fußstapfen von Medvedev treten? Anbieten würden sich laut Setzliste zwei Landsleute: Andrey Rublev und Karen Khachanov. Rublev startet nach einem Freilos entweder gegen Alexander Shevchenko oder Routinier Richard Gasquet. Khachanov wartet auf den Sieger der Partie zwischen Fabian Marozsan und einem Qualifikanten. Per Papierform folgen Ugo Humbert und Alexander Bublik als nächste Sieganwärter.

Apropos Routiniers: Auch Andy Murray versucht sich wieder einmal, der Sir, im vergangenen Jahr Finalverlierer gegen Medvedev, eröffnet gegen einen Qualifikanten. Gael Monfils ist auch dabei, mit einer Wildcard, und spielt gegen Botic van de Zandschulp. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf Jan-Lennard Struff, der an Position sechs gesetzt auf Christopher O´Connell.

Hier das Einzel-Tableau in Doha