ATP: Dominic Thiem besucht Formel-1-Grand-Prix von Spielberg

Österreichs Nummer eins im Tennissport, Dominic Thiem, lenkt sich beim Formel-1-Grand-Prix in der Steiermark von seinen Verletzungssorgen ab.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2021, 18:51 Uhr

© Getty Images

Viel ist in den letzten Tagen von der Pechsträhne des Dominic Thiem gesprochen und geschrieben worden. Die beim ATP-Rasen-Turnier auf Mallorca zugezogene Handgelenks-Verletzung zwingt den Österreicher zu einer mehrwöchigen Pause. Alleine die Schiene auf der rechten Hand muss der Lichtenwörther fünf lange Wochen anbehalten. An ein langsames Wiederaufbautraining der lädierten Schlaghand ist also erst danach zu denken.

Mit dem Schicksal zu hadern oder Trübsal zu blasen sind jedenfalls keine guten Zeitvertreibe, bis sich der Niederösterreicher wieder richtig ins Zeug legen kann. Wie die „Kleine Zeitung“ Freitagnachmittag zu berichten wusste, wird Thiem allerdings an diesem Wochenende kaum langweilig werden, besucht der aktuell Weltranglisten-Fünfte am Sonntag doch das große Formel-1-Spektakel im heimischen Spielberg. Neben vielen anderen Prominenten wird sich also auch der 27-Jährige die Boliden von Hamilton, Vettel & Co. ganz aus der Nähe betrachten.

Lewis Hamilton ist Thiems aktueller Liebling

Auf seiner offiziellen Homepage zählt Thiem Michael Schuhmacher und Niki Lauda zu den schillerndsten Ikonen der Königsklasse des Motorsports. Von den aktuellen Fahrern ist ihm Lewis Hamilton der liebste, auch wegen seines Engagements für den Naturschutz. Neben der Begeisterung für die Formel 1 ist sicherlich auch der Hauptsponsor des Großen Preises von Österreich ein Faktor, der den Grand-Slam-Champion in die Südsteiermark reisen lässt. Thiem selbst ist ebenfalls Testemonial einer bekannten österreichischen Energy-Drink-Marke.