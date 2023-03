ATP Dubai: Alexander Zverev erreicht erstes Halbfinale seit dem Comeback

Alexander Zverev ist erstmals nach seiner Rückkehr auf die ATP-Tour in das Halbfinale eines ATP-Turnies eingeziegn. Der Deutsche besiegte im Viertelfinale von Dubai Lorenzo Sonego mit 7:5 und 6:4 und spielt morgen entweder gegen Andrey Rublev oder Botic van de Zandschulp.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 02.03.2023, 14:07 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Alexander Zverev steht in Dubai im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Schritt für Schritt zurück an die Weltspitze. Das hat sich Alexander Zverev für sein Comeback Anfang des Jahres vorgenommen. Und beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai trägt dieses Vorhaben erstmals Früchte. Denn nach einem konzentriert herausgespielten 7:5 und 6:4 gegen Lorenzo Sonoego steht Zverev im Emirat schon in der Vorschlussrunde.

Zwei Breaks reichten Zverev letztlich, um den Sieg einzufahren: jenes zum 6:5 im ersten und jenes zum 3:2 im zweiten Satz. Als Aufschläger hatte die deutsche Nummer eins lediglich zu Beginn und ganz am Ende Probleme, als er jeweils drei Breakchancen abwehern konnte. Als Rückschläger profitierte Zverev auch von vielen Fehlern von Sonego, der in der Runde zuvor gegen Félix Auger-Aliassime gewonnen hatten.

Der Gegner für das morgige Halbfinale wird im zweiten Match des Tages in Dubai ermittelt: Andrey Rublev, die Nummer zwei des Turniers, trifft da auf Botic van de Zandschulp. Eine Begegnung mit Novak Djokovic, dem großen Favoriten, ist erst im Endspiel möglich.

