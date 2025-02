ATP Dubai: Siegesserie von Rublev endet gegen Halys

Andrey Rublev hat sich nach seinem Turniersieg in Doha am Samstag nun in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai gegen Quentin Halys mit 6:3, 4:6 und 6:7 (5) verabschieden müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.02.2025, 16:13 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Andrey Rublev am Dienstag in Dubai

Zwei Punkte war Andrey Rublev beim Stand von 4:5 im dritten Satz gegen Quentin Halys vom Ausscheiden in Runde eins des ATP-Tour-500-Turniers in Dubai entfernt. Aber gerade in diesem Moment verließ den Franzosen jene Courage, die ihn überhaupt erst in diese Position gebracht hatte. Rublev gewann drei Punkte in Folge und zog sicher in ein entscheidendes Tiebraek ein. In solche Situationen war es ihm vergangene Woche ja ganz gut ergangen: sowohl gegen Alex de Minaur wie auch gegen Félix Auger-Aliassime gewann Rublev auf die knappest mögliche Art und Weise.

Kein Wunder also, dass sich Rublev durch einen 1:4-Rückstand im Tebreak zunächst nicht aus der Ruhe bringen ließ, auf 3:4 verkürzte. Aber jetzt ließ Halys nicht locker, zog auf 6:3 davon. Und vergab seine ersten beiden Matchbälle als Rückschläger. Die dritte Möglichkeit verwertete Quentin Halys aber nach einer Spielzeit von 2:21 Stunden zum 3:6, 6:4 und 7:6 (5). Und damit seinem größten Karriere-Erfolg.

Cilic gewinnt gegen de Minaur

Für Halys, der gegen Rublev 40 Gewinnschläge verbuchte, war es der erste Matchsieg bei einem ATP-Tour-500-Event überhaupt. Im Interview nach dem Match zeigte sich der Franzose natürlich extrem happy. Und meinte, dass ihm die Bedingungen in Dubai entgegen kämen.

Zuvor hatte sich mit Alex de Minaur bereits die Nummer zwei des Turniers verabschieden müssen. De Minaur unterlag Marin Cilic mit 2:6, 6:3 und 3:6. Felix Auger-Aliassime steht ebenfalls im Achtelfinale - musste sich beim 7:6 (7), 6:7 (4) und 6:3 gegen Alexander Bublik aber ordentlich strecken.

Die untere Hälfte in Dubai ist damit komplett offen: Kein einziger Gesetzter ist mehr vertreten. Denn mit Arthur Fils musste sich auch die Nummer acht verabschieden. Und Jack draper, am Samstag noch Finalgegner von Rublev in Doha, verzichtete auf ein Antreten.

Hier das Tableau in Dubai