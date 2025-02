ATP Dubai: Stefanos Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime ziehen ins Finale ein

Stefanos Tsitsipas und Felix Auger-Aliassime werden sich am Samstag im Endspiel des ATP-500-Turniers von Dubai gegenüberstehen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.02.2025, 18:18 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas besiegte Tallon Griekspoor

Stefanos Tsitsipas hat am Freitag sein erstes Finale im Jahr 2025 erreicht. Der Weltranglistenelfte gewann seine Halbfinalpartie beim ATP-500-Turnier in Dubai gegen Tallon Griekspoor mit 6:4 und 6:4 und steht in den Vereinigten Arabischen Emiraten somit zum insgesamt dritten Mal im Endspiel.

Tsitsipas, der am Samstag seinen ersten Titel in Dubai holen könnte, zeigte gegen Griekspoor eine starke Leistung und ließ keine einzige Breakmöglichkeit zu. Damit beendete der Grieche auch den Erfolgslauf des Niederländers, der sich im Viertelfinale gegen den topgesetzten Daniil Medvedev durchgesetzt hatte.

Im Finale bekommt es Tsitsipas mit Felix Auger-Aliassime zu. Der Kanadier gewann das erste Halbfinale des Tages gegen den französischen Qualifikanten Quentin Halys mit 5:7, 6:4 und 6:3. Für Auger-Aliassime, der in diesem Jahr bereits zwei Titel holte, war es der 16. Matchsieg in der laufenden Saison.

Das Einzel-Tableau der Herren in Dubai