ATP Dubai: Titelverteidiger Daniil Medvedev braust ins Halbfinale

Daniil Medvedev fehlen noch zwei Siege zur Titelverteidigung beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai. Der Russe besiegte Alejandro Davidovich Fokina mit 6:2 ud 6:3 und steht damit im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.02.2024, 17:58 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev am Donnerstag in Dubai

Klappt es endlich mit einer Titelverteidigung von Daniil Medvedev? Die Chancen stehen nach dem 6:2 und 6:3 gegen Alejandro Davidovich Fokina in Dubai nicht schlecht. Denn Medvedev kommt immer besser in Form, ließ dem Spanier zwischenzeitlich so gut wie keine Möglichkeiten auf eine Überraschung.

In der Vorschlussrunde wird Medvedev wohl deutlich härter gefordert werden. Dort trifft der Russe entweder auf Hubert Hurkacz oder Ugo Humbert. Vor allem Hurkacz könnte auf dem verhältnismäßig schnellen Untergrund in Dubai zum Stolperstein für Medvedev werden, der noch nie am selben Ort zweimal gewinnen konnte.

Die erste Halbfinale-Partie wurde schon früher am Donnerstag besetzt: Alexander Bublik wird dort auf Andrey Rublev treffen. Bublik profitierte von der Aufgabe von Jiri Lehecka, Rublev von jener von Sebastian Korda.

