ATP Estoril: Dominic Thiem holt wichtigen Sieg im Österreicher-Duell gegen Sebastian Ofner

Dominic Thiem hat sich in der ersten Runde des ATP-World-Tour-250-Turniers gegen seinen Landsmann Sebastian Ofner in drei Sätzen durchgesetzt.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 04.04.2023, 17:56 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem gewinnt das Österreicher-Duell in Estoril gegen Sebastian Ofner

Lange ist Dominic Thiem dem zweiten Matcherfolg in der Saison 2023 nachgelaufen, jetzt hat es endlich geklappt: Der Lichtenwörther sicherte sich in der ersten Runde des Sandplatz-Turniers in Estoril einen Sieg im Österreicher-Duell gegen Sebastian Ofner. Thiem gewann gegen den Steirer nach 2:05 Stunden Spielzeit mit 3:6, 6:3 und 6:4. Am heutigen Tag ebenso im Einsatz: Jurij Rodionov trifft zum Auftakt auf den Spanier Albert Ramos-Vinolas.

Im Achtelfinale des ATP-World-Tour-250-Turniers an der portugiesischen Küste trifft Österreichs Nummer eins auf den US-Amerikaner Ben Shelton, der zuvor den Franzosen Constant Lestienne mit zweimal 7:5 aus dem Wettbewerb nahm. Thiem ist auch im Doppel noch dabei: Dort geht es an der Seite von Lokalmatador Joao Sousa im Viertelfinale entweder gegen Marco Cecchinato / Quentin Halys oder die an drei gesetzte Paarung Gonzalo Escobar / Fabien Reboul.

Gute Leistung Thiems in den Sätzen 2 und 3

Im On-Court-Interview nach der Partie bestätigte Thiem, dass es keine leichte Aufgabe gewesen sei, gegen seinen Freund und Trainingspartner spielen zu müssen: "Es ist nie leicht gegen jemandem zu spielen, den man so gut kennt. Es gibt für beide keine Überraschungen." Er vewies weiters auch auf das letztjährige Duell der beiden in Kitzbühel, als sich der Niederösterreicher ebenfalls über die volle Distanz bewähren musste.

War die Leistung des US-Open-Champions von 2020 zu Beginn des Matches - wie so oft - nicht wirklich sehenswert, steigerte sich das Selbstbewusstsein des 29-Jährigen mit Fortdauer der Begegnung. Ein wichtiger Moment war das gelungene Rebreak zu Beginn des zweiten Durchgangs - spätestens ab diesem Zeitpunkt dirigierte Thiem das Geschehen am Platz. Die Leistung in den Sätzen zwei und drei geben somit Hoffnung auf eine gesamtheitliche Steigerung des Österreichers in den kommenden Wochen.

