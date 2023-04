ATP Estoril: Dominic Thiem und die gute Chance aufs Semifinale

Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, trifft im Viertelfinale der ATP-World-Tour-250-Veranstaltung in Estoril nicht auf den Routinier Roberto Bautista Agut, sondern etwas überraschend auf den Franzosen Quentin Halys.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 07.04.2023, 10:05 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© GEPA pictures Dominic Thiem hat beim ATP-Sandplatz-Turnier in Estoril eine gute Chance ins Halbfinale aufzusteigen

Man sieht ihn wieder mit einem Grinsen durch die Turnieranlage von Estoril schlendern: Dominic Thiem steht beim ersten Turnier der europäischen Sandplatzsaison im portugiesischen Nobelort endlich wieder in einem Viertelfinale und hat in den ersten beiden Runden der Veranstaltung auch durchaus gute Leistungen gezeigt. Während die Auftaktpartie gegen seinen Landsmann und Trainingspartner Sebastian Ofner vorallem eine mental gute Leistung hervorbrachte, zeigte der Lichtenwörther im Achtelfinale gegen den jungen US-Amerikaner Ben Shelton eine auch spielerisch dominante Leistung - wenngleich der 20-Jährige aus Atlanta auf roter Asche mit Sicherheit noch Lehrgeld zahlen musste.

Seit den späten Abendstunden des Donnerstags ist nun auch klar, dass sich der 29-Jährige nicht auf sein siebentes Duell mit dem 34-jährigen spanischen Routinier Roberto Bautista Agut vorbereiten muss, sondern in der Runde der letzten Acht auf den Franzosen Quentin Halys treffen wird. Der 26-jährige Westeuropäer, der Bautista Agut mit 7:6 (5), 7:5 aus dem Wettbewerb nahm, ist für gelegentliche Tennis-Konsumenten ein eher unbeschriebenes Blatt. Doch Thiem muss trotz allem Vorsicht walten lassen. So steht Halys seit Mitte des letzten Jahres konstant in den Top 100 des ATP-Rankings (Career-High Platz 61 im Jänner dieses Jahres) und hat immerhin sechs Challenger-Titel auf seiner Haben-Seite verbucht.

Mögliches Halbfinale gegen Ruud oder Baez

Natürlich ist es noch zu früh, um sicher zu sagen, dass der US-Open-Champion von 2020 bei jedwedem Antreten wieder auf konstant hohem Niveau spielen wird - Sorgen oder gar Angst sind gegen den aktuell Weltranglisten-80. jedoch keinesfalls angebracht. Und so traut man sich auch mit einem halben Auge auf ein mögliches Halbfinale zu lugen. Dort - das lässt sich jetzt schon sagen - würden wohl nochmal andere Saiten aufgezogen, denn entweder ginge es gegen den Topfavoriten Casper Ruud aus Norwegen oder die Nummer fünf Sebastian Baez aus Argentinien. Beides absolute Könner auf sandigem Geläuf.

Thiem muss jedoch ohnehin einen Schritt nach dem anderen gehen - aber spätestens seit dieser Woche ist die Hoffnung so groß wie schon lange nicht mehr, dass aus einem unsicheren Vorantasten in Bälde ein selbstbewusstes Auftreten mit voller Sohle werden könnte. Die Viertelfinal-Partie gegen Quentin Halys gibt es ab 18Uhr live bei uns im Ticker, oder im TV bzw. Stream auf Sky.

Hier das Einzel-Tableau aus Estoril.