ATP Finals: Alexander Zverev besiegt starken Casper Ruud

Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin 2024 auch sein zweites Match gewonnen. Der Olympiasieger von 2021 gewann gegen Casper Ruud mit 7:6 (2) und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 22:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev hat sich gegen Casper Ruud sehr offensiv gezeigt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die Social-Media-Abteilung der ATP hat auch vor den Finals in Turin wieder ganze Arbeit geleistet. So hat man Pärchen zusammen gespannt, die sich dann gegenseitig Fragen stellen und im besten Fall auch beantworten mussten, Und wie der Teufel so spielt, durften sich Alexander Zverev und Casper Ruud gegenüber setzen. Frage an Ruud: Welchen Schlag von Zverev hätte er denn gerne? Antwort: dessen Rückhand. No kidding! Zum einen ist Ruud mit diesem Wunsche auf der ATP-Tour ganz sicher nicht alleine. Zum anderen aber ist der Unterschied im Spield es Norwegers zwischen der sehr guten Vorhand und der nicht sehr guten Rückhand eklatant.

Alexander Zverev, der alte Taktikfuchs, weiß das natürlich. Und hat darob am Mittwochabend vor erneut ausverkauftem Haus die schwächere Seite seines Gegners dermaßen massiert, dass dieser tiefenentspannt in den Feierabend gehen konnte. Umso bemerkenswerter, dass Ruud trotz dieses Handicaps richtig gut mithielt. Zunächst einmal bis zum Tiebreak im ersten Durchgang. Da allerdings stellte Zverev schon mit dem allerersten Punkt die Zeichen auf Satzvorsprung.

Zverev mit dem entscheidenden Break

Auch im zweiten Satz diktierten die Aufschläger - so gab es bis zum 4:3 für Zverev keinen einzigen Breakball im gesamten Match. Dann reichte eine schwache Minute von Casper Ruud, dass das Match endgültig in Richtung des Weltranglisten-Zweiten kippte. Dabei waren es zwei Fehler mit der Vorhand, die den Ausschlag gaben. Zverev nahm das Break dankend an. Und servierte sicher zum 6:3 aus.

In der internen Bilanz mit Ruud stellte Alexander Zverev damit auf 4:2-Siege. Fis für das Halbfinale qualifiziert ist der gebürtige Hamburger damit aber noch nicht.

Im ersten Match des Tages hatte Carlos Alcaraz seine Chance auf einen Platz im Halbfinale mit dem 6:3 und 7:6 (8) gegen Andrey Rublev gewahrt. Dazu muss der Spanier am Freitag aber einen Alexander Zverev in Hochform schlagen. Und das in der Halle - wo sich Zverev extrem wohl fühlt. Und Alcaraz stets seine Probleme hat. Casper Ruud muss in zwei Tagen gegen Andrey Rublev ran. Und hat trotz der Niederlage gegen Zverev gute Chancen auf das Halbfinale. Denn zum Auftakt konnte Ruud Alcaraz ja in zwei Sätzen bezwingen.

Hier das Tableau in Turin