ATP Finals: Carlos Alcaraz meldet sich mit Sieg über Andrey Rublev zurück

Mit einem Zweisatzerfolg über Andrey Rublev hat sich Carlos Alcaraz bei den ATP Finals in Turin eindrucksvoll zurückgemeldet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 13.11.2024, 15:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz gewann gegen Andrey Rublev

Spielt er oder spielt er nicht? Er spielte - und gewann auch noch! Carlos Alcaraz, der bei den ATP Finals in Turin mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat, konnte sein zweites Gruppenspiel in der italienischen Metropole für sich entscheiden. Der vierfache Grand-Slam-Sieger setzte sich am Mittwoch gegen Andrey Rublev mit 6:3 und 7:6 (8) durch.

Mit einem rosafarbenen Nasenpflaster ausgestattet, zeigte Alcaraz im Vergleich zu seiner glatten Auftaktniederlage gegen Casper Ruud eine große Leistungssteigerung. Im ersten Satz gelangen dem Spanier, der in diesem Jahr die French Open und Wimbledon gewonnen hatte, zwei Breaks zum 4:3 und 6:3.

Der zweite Durchgang war dann eine wesentlich engere Angelegenheit. Rublev, der am Montag gegen Alexander Zverev in zwei Sätzen verloren hatte, präsentierte sich vor allem bei eigenem Aufschlag sicherer als noch zu Beginn des Matches. So ging es ist ein Tiebreak, in dem Alcaraz zwei Satzbälle abwehrte und sich knapp mit 10:8 behauptete.

Nach dem 6:3 und 7:6 (8)-Erfolg über Rublev hat Alcaraz nach wie vor realistische Chancen, ins Halbfinale einzuziehen. Am Freitag trifft der Weltranglistendritte im letzten Gruppenmatch auf Zverev, Rublev bekommt es mit Ruud zu tun. Der Russe ist bei den ATP Finals nach seiner zweiten Niederlage so gut wie ausgeschieden.

