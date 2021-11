ATP Finals: Casper Ruud feiert ersten Sieg

Casper Ruud (ATP-Nr. 8) hat bei den ATP Finals in Turin seinen ersten Sieg gefeiert und damit noch die Chance auf das Halbfinale.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.11.2021, 23:21 Uhr

© Getty Images Casper Ruud

Ruud schlug am Mittwochabend Cameron Norrie mit 1:6, 6:3, 6:4 und bewahrte sich so seine Chancen auf einen Halbfinaleinzug. Er trifft am Freitag auf Andrey Rublev. Novak Djokovic steht bereits als Gruppensieger fest.

"Der erste Satz ist zu schnell weggegangen", so Ruud im Anschluss. "Cameron hat diese flache Rückhand, bei der man gut druntergehen muss, mit viel Spin. Auf diesem schnellen Platz ist sie sehr gefährlich." Im Tennis drehe sich vieles sehr schnell, so auch in seinem Fall.

Casper Ruud: Norrie statt Tsitsipas als Gegner

Am Ende musste Ruud noch mal zittern, als er beim 5:4 und 40:0 drei Matchbälle nicht nutzte, Norrie kämpfte hier stark um den Anschluss. "Da spannt man dann etwas an", gab Ruud zu.

Ruud hatte sich kurzfristig auf einen neuen Gegner einstellen müssen: Stefanos Tsitsipas hatte verletzt zurückgezogen, er hatte schon seit Wochen mit Problemen am Ellenbogen zu kämpfen. Nach Matteo Berrettini ist er bereits der zweite Spieler des Turniers, der nicht mehr weiterspielen konnte.

Ruud verabschiedete sich mit einer feinen Geste vom Court, indem er "Stef" und Matteo eine schnelle Genesung wünschte.