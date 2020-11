ATP Finals 2020: "Sollte nicht respektlos sein" - Medvedev, Zverev und der Aufschlag von unten

Daniil Medvedev hat im Match gegen Alexander Zverev den "Kyrgios" gemacht - mit einem Aufschlag von unten. Und im Anschluss erklärt, warum dies keinesfalls respektlos rüberkommen sollte.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 17.11.2020, 19:11 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Der "Aufschlag von unten", er bleibt eines der spannenderen Themen der letzten beiden Jahre in der Tenniswelt. Seit Nick Kyrgios ihn 2019 gegen Rafael Nadal in Acapulco eingesetzt hat, ahmen ihn einige Akteure nach, wie Alexander Bublik - und nun Daniil Medvedev. Der Grund ist simpel: Immer mehr Spieler warten beim Return weit hinter der Grundlinie, der "Stopp via Aufschlag" erscheint ein logisches Mittel, den Returnierer auf kalten Füßen zu erwischen - und ihn dauerhaft in Alarmbereitschaft zu versetzen, ihn zum Nachdenken zu bringen.

"Ich wollte in keinster Weise respektlos sein ihm gegenüber", erklärte Medvedev seine Aktion beim Spielstand vo 6:3, 4:3 und 30:30. Und fügte hinzu, dass dies genau der Grund gewesen sei, warum er den Aufschlag von unten in einer engen Situation gebracht habe, nicht bei einer hohen Führung. "Daher habe ich das beim 30:30 gemacht, nicht bei 40:0." Der Grund: Sein Aufschlag nach außen habe nicht so gut funktioniert, und Zverev habe ihn gut returniert. "Ich wollte eigentlich aufs T gehen, aber dann habe ich gesehen, dass er rund fünf Meter hinter der Grundlinie steht. Und ich hatte den Ball nahe am Schläger", so der Weltranglisten-Fünfte. "Da hab ich's einfach versucht."

Zverev sprintete zwar nach vorne und brachte den Ball ins Spiel, Medvedev nutzte jedoch seine gute Ausgangslage und überpowerte Zverev.

"Hat er gut gemacht" - Zverev zollt Medvedev Anerkennung

Es sei "einfach ein Versuch gewesen, den Punkt zu gewinnen", so Medvedev. Zverev habe den Ball ja noch gut zurückgebracht, es hätte auch ein Ass sein können. "Aber es war letztlich einfach schlau."

Auch Zverev schien sich an Medvedevs Taktik nicht gestört zu haben. "Meine Anerkennung an Daniil", so der Deutsche, "er hat getan, was er tun musste. Der Aufschlag von unten hat sich für ihn ausbezahlt, das hat er stark gemacht." Es sei Teil der Taktik gewesen, "ich stand ziemlich weit hinten. Es hat gut funktioniert für ihn."