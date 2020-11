ATP-Geldrangliste: Dominic Thiem kurz vor Einzug in die Top 10

Dominic Thiem hat sich an die Top 10 der Allzeit-Geldrangliste rangepirscht, Novak Djokovic bleibt die klare Nummer 1.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.11.2020, 14:38 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem

Ein Sieg im Endspiel der ATP Finals und Dominic Thiem stünde aktuell bereits unter den zehn bestverdienendsten Spielern aller Zeiten. 28,163,125 US-Dollar hat der Lichtenwörther im Verlaufe seiner Karriere eingespielt, schlappe 123,420 US-Dollar weniger als die aktuelle Nummer 10, Marin Cilic.

In 2020 waren es bei Thiem stolze 6,030,756 US-Dollar, der Großteil hiervon natürlich dank seines Siegs bei den US Open. Glatte 3,000,000 US-Dollar hat Thiem hier eingesackt.

Novak Djokovic ist in Sachen ATP-Preisgelder absolute Spitze

An der Spitze? Steht Novak Djokovic mit mittlerweile 145,656,177 US-Dollar, einem freundlichen Vorsprung gegenüber Roger Federer mit 129,946,683 US-Dollar und Rafael Nadal mit 123,482,764 US-Dollar. Wobei man freilich bedenken muss, dass die Preisgelder bei den Spitzenleuten nur einen Bruchteil des Gesamtverdienstes ausmachen. Ein Vielfaches kommt hier dank Werbung obendrauf - so war Roger Federer von Juni 2019 bis Mai 2020 mit geschätzten Gesamteinnahmen von 106,300,000 US-Dollar unter den Sportlern überhaupt einsame Spitze.

Wie sehr die Preisgelder in den vergangenen Jahren explodiert sind, ist anhand der Geldrangliste gut zu erkennen. So stehen David Ferrer und Tomas Berdych trotz fehlender Grand-Slam-Titel unter den Top 10; Ivan Lendl ist trotz acht Major-Titeln "nur" auf Platz 18 gelistet (21,262,417 US-Dollar), der gute alte Rod Laver trotz 11 Major-Titeln an Position 479 (mit Einnahmen von 1,565,413 US-Dollar).

Ach ja, wer ist eigentlich Letzter? Es ist tatsächlich Wolfgang Graßler, ein österreichischer Spieler, der mit Weltranglistenplatz 725 im Jahr 1984 seine beste Platzierung erreicht hatte. Seine Gesamteinnahmen: 22 US-Dollar. Sein Platz in der Geldrangliste: die Nummer 25,347.

Hier eine Auswahl der bestverdienensten Herren

Position Spieler Gesamteinnahmen 1 Novak Djokovic 145,656,177 US-Dollar 2 Roger Federer 129,946,683 US-Dollar 3 Rafael Nadal 123,482,764 US-Dollar 4 Andy Murray 61,793,368 US-Dollar 5 Pete Sampras 43,280,489 US-Dollar 6 Stan Wawrinka 34,632,708 US-Dollar 7 David Ferrer 31,483,911 US-Dollar 8 Andre Agassi 31,152,975 US-Dollar 9 Tomas Berdych 29,491,328 US-Dollar 10 Marin Cilic 28,286,545 US-Dollar 11 Dominic Thiem 28,163,125 US-Dollar 13 Boris Becker 25,080,956 US-Dollar 16 Alexander Zverev 23,308,531 US-Dollar 31 Mike Bryan 16,767,452 US-Dollar 53 John McEnroe 12,552,132 US-Dollar 55 Thomas Muster 12,266,977 US-Dollar

Hier geht's zur gesamten Geldrangliste der Herren