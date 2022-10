ATP Gijon: Dominic Thiem erreicht mit Sieg gegen Marcos Giron Viertelfinale

Dominic Thiem ist mit einem 3:6, 6:4 und 6:0 gegen Marcos Giron in das Viertelfinale des ATP-Tour-250-Turnier in Gijon eingezogen. Dort trifft der Österreicher entweder auf Francisco Cerundolo oder Manuel Guinard.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.10.2022, 22:43 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem in Gijon

Thiem legte im zweiten Duell mit Giron zunächst einen Kaltstart hin und lag schnell mit 0:2 in Rückstand. Ebenso schnell hatte der US-Open-Champion von 2020 aber den Spieß umgedreht, ging nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit einem Break mit 3:2 in Führung. Allerdings schaffte nun Giron umgehend ein kleines Comeback. Und ließ sich nach einem neuerlichen Break zum 5:3 den ersten Durchgang nach einer Spielzeit von knapp 40 Minuten nicht mehr nehmen.

Im zweiten Akt war es Thiem, der mit dem Break zum 4:2 das erste Ausrufezeichen setzte. Aber Giron kam umgehend zurück. Nach dem Spielstand von 4:4, wehrte Thiem Breakball gegen sich ab und brachte sein Aufschlagspiel durch. Mit dem Break entschied er den zweiten Satz 6:4 für sich.

Danach war Thiem der Chef auf dem Court, ließ seinem Gegner keinen einzigen Spielgewinn mehr.

Der Viertelfinal-Gegner wird erst am Donnerstag ermittelt. Und zwar zwischen dem an Position vier gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo und Manuel Guinard aus Frankreich. Die Nummer eins des Turniers in Gijon, Andrey Rublev, steigt ebenfalls am Donnerstag in das Spielgeschehen ein. Der Russe, vergangene Woche in Astana im Halbfinale an Stefanos Tsitsipas gescheitert, eröffnet gegen Ilya Ivashka.

