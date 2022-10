ATP Gijon: Dominic Thiem steht im Halbfinale!

Dominic Thiem steht im Halbfinale des ATP-Turniers in Gijon. Thiem schlug den Weltranglisten-29. Francisco Cerundolo mit 6:4, 6:3.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2022, 13:52 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem

Beide Spieler tauschen direkt zu Matchbeginn zwei Breaks aus, dann war es aber Thiem, dem das satzentscheidende zum 4:3 gelang - auch wenn er noch mal ein 0:30 überstehen musste.

Insgesamt zeigten beide ein anschauliches Match, Thiems Rückhand longline war immer wieder eine Pracht. Und auch einiges an Klein-klein war zu sehen, so auch Anfang des zweiten Durchgangs bei Breakchance für den Lichtenwörther, als beide die Mansour-Bahrami-Stoppschule für sich entdeckten und Cerundolo am Ende seinen gefühlvollen Passierversuch knapp ins Aus legte. Ärgerlich dann das folgende Aufschlagspiel, das Thiem trotz eines 40:0 verbaselte.

Thiem aber schaffte beim 3:3 das erneute Break, weil Cerundolo am Ende eine Vorhand um Meilen verzog. Am Ende gelang ihm noch ein Break zum Sieg.

"Ich habe mich vom ersten Match am Montag sehr wohl auf dem Court hier gefühlt, spüre eine gute Kontrolle über den Ball", so Thiem. Ein "sehr wichtiger" Sieg natürlich, "Ich versuche ja immer noch, im Ranking nach oben zu kommen, stehe immer noch außerhalb der Top 100. Da hilft ein Halbfinale bei einem ATP-Turnier sehr."

Mit einem Turniersieg würde er im Übrigen wieder die Top 100 knacken.

Wie sehr Thiem der Halbfinaleinzug freute, war nach dem Handshake zu sehen: Thiem sprang noch mal energisch jubelnd und mit der Faust in die Luft.

Im Halbfinale geht es nun gegen den Sieger der Partie zwischen Andrey Rublev und Tommy Paul (jetzt live). Rublev ist in Gijon topgesetzt.

