ATP Gstaad: Dominic Thiem scheitert an starkem Matteo Berrettini

Dominic Thiem ist im Halbfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Matteo Berrettini mit 1:6 und 4:6.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.07.2022, 13:12 Uhr

© GEPA Pictures Die Reise in Gstaad ist für Dominic Thiem vorbei, weiter geht es in Kitzbühel

Diesmal war es nichts mit einem großen Comeback, wie es Dominic Thiem gegen Hugo Gaston in der ersten Runde des ATP-Tour-250-Events in Gstaad hingelegt hatte. Gegen den Franzosen war Thiem nach einem 1:6 im ersten Satz noch zurückgekommen. Matteo Berrettini, Sieger in Gstaad 2018, ist da aber ein anderes Kaliber als Gaston. Der Italiener gewann im ersten Halbfinale in Gstaad gegen Thiem mit 6:1 und 6:4 und spielt am Sonntag entweder gegen Albert Ramos-Vinolas oder Titelverteidiger Casper Ruud um den Titel.

Berrettini dominierte mit seinen bekannten Waffen: dem Aufschlag und der Vorhand. Darüber hinaus packte er immer wieder Returns aus, die den Aufschläger Thiem unter Druck setzten. In der Summe war das zu viel für Dominic Thiem, der erst im achten Spiel des zweiten Satzes ein Break zustande brachte.

Dominic Thiem am Dienstag in Kitzbühel

Für Matteo Berrettini war der Erfolg gegen Thiem der 13. in Folge nach seinem Comeback in Stuttgart. Und in dieser Form muss er auch für das morgige Finale als der Favorit gelten.

Die letzten beiden Wochen wird Dominic Thiem dennoch als Erfolg verbuchen. Mit dem Viertelfinale in Bastad und nun der Vorschlussrunde in Gstaad hat sich der 28-Jährige endgältig auf der Tour zurück gemeldet. Kommende Woche geht es weiter in Kitzbühel. Dort startet Thiem am Dienstagabend (ab 19:30 Uhr live bei ServusTV und in unserem Ticker) gegen Richard Gasquet.

