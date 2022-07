ATP Gstaad: Dominic Thiem gewinnt gegen Federico Delbonis - jetzt im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem (ATP-Nr. 274) trifft im Achtelfinale von Gstaad auf Federico Delbonis (ATP-Nr. 125) - ab 10.30 Uhr live bei Sky Austria und im tennisnet-Liveticker!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.07.2022, 12:41 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Also dann... ... bis morgen - dann sind wir wieder für euch da. Passt auf euch auf! Dominic Thiem: "Der entscheidene Punkt war natürlich der abgewehrte Satzball, mit dem Rückhand-Passierball die Linie entlang." Und nun? Heißt es warten auf das folgende Match: Thiem trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Roberto Bautista Agut und Juan Pablo Varillas. Die mussten gestern wegen Regens abbrechen. Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 6:3 Da muss er gar nicht mehr ausservieren: Thiem mit dem erneuten Break zum Sieg - er steht damit im Viertelfinale! Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 5:3 Noch mal ein feines Vorhand-Brett zum 40:15 für Thiem - hallo alter Freund, mag man da rufen! Tut man zwar nicht, Delbonis aber verlegt dennoch eine machbare Vorhand zum Spiel für den Lichtenwörther. Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 4:3 Delbonis erfüllt seine Pflicht. Und es bleibt dabei: Spektakulär ist das alles bis auf ein paar Ausnahmen nicht, eher Prozenttennis. Was ja richtig ist, vor allem bei Dominic Thiem, der genau diese Sicherheit und Matches braucht. Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 4:2 Thiem muss arbeiten, aber er tut genau das. Am Ende Delbonis mit guter Vorhand-Möglichkeit zum Einstand, aber er verzieht. Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 3:2 Anschluss zu 15 - und ohne besondere Vorkommnisse. Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 3:1 Dominic mit dem Glück des Tüchtigen und der Netzkante zum 40:15, aber auch sonst verdient zum Spiel. Die Vorhand am Ende sitzt! Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 2:1 Das Spiel hängt nun etwas. Nicht, dass es vorher extrem spektakulär war, aber eben über viel Geduld und Spin geführt, über die Suche nach der Rückhand des Gegners. Momentan sehen wir viele leichte Fehler. So kommt auch Thiem zum 15:40, nachdem Delbonis mehrfach liegenlässt, unter anderem einen einfachen Volley ins Netz legt. Am Ende befreit sich Dominic Thiem - und Delbonis verzieht erneut. Das Break ist da! Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 1:1 Auch Thiem muss beim 30:40 eine Breakchance abwehren, Delbonis bringt aber anschließend keinen Return ins Feld. Thiem vs Delbonis: 7:6 (6), 0:1 Nach 40:15 kämpft Dominic sich zu einer Breakchancen, wir sichten dabei auch einen Vorhand-inside-out-Winner! Aber er vergibt, die Chance auf eine zweite Breakmöglichkeit vergibt Dominic, indem er Delbonis nach einem zu langen Stopp genau in den Schläger spielt. Zwischenfazit Das hätte in beide Richtungen gehen können. Ein schwaches Aufschlagspiel von Delbonis, Pech für Dominic. Aber im Tiebreak bei 2:5 nicht aufgegeben. Bitter für Delbonis: der verschlagene (aber nicht einfache) Smash zum möglichen 6:3. Besser werden muss Thiems Ausbeute beim zweiten Aufschlag des Argentiniers, hier hat er nur 3 von 15 Punkten gemacht. Allerdings wichtigerweise auch den letzten! Thiem vs Delbonis: 7:6 (6) Ein langer Ballwechel mit allem drin - am Ende verzieht Delbonis die Rükchand. Erster Satzball für Domi! Und den nutzt er mit tollem Return und aggressiver Vorhand, auf die Delbonis verzieht! Thiem vs Delbonis: 6:6 (6:6) Dominic mit Glück durch einen Platzfehler eigentlich gut im Punkt zum möglichen Anschluss, aber Delbonis befreit sich im Ballwechsel nach und nach stark. Eine große Chance zum 6:3 lässt der nach zwei tollen Rückhänden mit einem verschlagenen Smash liegen, stattdessen steht es nur 5:4. Einen Return auf den zweiten Aufschlag versemmelt Dominic danach bitter zum 6:4 für Delbonis. Thiem dann aber mit einem tollen Rückhand-Passierball zum Anschluss. Und mit gutem Aufschlag zum 6:6! Thiem vs Delbonis: 6:6 (2:4) Thiem läuft zum 1:3 in die Falle, greift harmlos auf die Vorhand von Delbonis an, der problemlos passiert. Delbonis zum 4:2 mit dem 12. Aufschlagpunkt in Folge! Thiem vs Delbonis: 6:6 Delbonis ebenfalls ohne Probleme und zu null. Es geht in den Tiebreak! Thiem vs Delbonis: 6:5 Wichtiges Game für Dominic, vor allem über den Aufschlag - zu 15. Da hat er sich gut gesammelt! Thiem vs Delbonis: 5:5 Das ging schnell, Dominic teils etwas hektisch - und womöglich noch etwas genervt vom Spiel zuvor. Delbonis zu null zum Ausgleich. Thiem vs Delbonis: 5:4 Ach, wie bitter! Delbonis erarbeitet sich stark ein 0:40, Dominic aber wehrt zwei Breakchancen ebenso stark ab - die zweite mit einem Stopp. Dann hat Delbonis Glück, als er einen Thiem-Aufschlag weit außerhalb des Feldes returniert, der Ball auf die Netzkante tropft - und unerreichbar rüberfällt. Das Rebreak. Thiem vs Delbonis: 5:3 Delbonis mit gutem Servicegame zum Anschluss. Thiem vs Delbonis: 5:2 Zum ersten Mal feuert Dominic eine Vorhand inside-out - da werden Erinnerungen wach! Ein 40:15 aber nutzt er nicht, die Vorhand zum Einstand fliegt dann doch fast direkt in die Bande. Am Ende aber Thiem mit fein herausgespieltem Punkt und energischem Smash zum Spiel. Thiem vs Delbonis: 4:2 Ein Doppelfehler, Geduld und ein wunderbar langer Return bringen Dominic das 0:40, und dann bleibt die Rückhand wunderbar stabil. Das erste Break - zu null! Thiem vs Delbonis: 3:2 Dominic bearbeitet die Rückhand von Delbonis gut, mit viel Heavy Spin, aber ohne zu nah an die Linien zu gehen. Sehr schön: der übersichtliche Stopp zum 15:15. Thiem vs Delbonis: 2:2 Dominic variiert mit der Returnposition, steht mal fast in der Bande, dann wieder an der Grundlinie. Eine knapp verzogene Vorhand von Delbonis bringt ihm die erste Breakchance, der aber wehrt stark ab, mit entschlossenem Rückhandvolley. Danach bleibt er mit Aufschlag und Vorhand am Drücker. Thiem vs Delbonis: 2:1 Dominic mit starken Aufschlägen, zwei Mal mit viel Spin nach außen, dann ein Ass humorlos durch die Mitte. Eine gute Befreiung bringt Delbonis den Ehrenpunkt, Dominic aber mit noch einem Ass aufs T-Feld-Kreuz zum Spiel. Souverän! Thiem vs Delbonis: 1:1 Trotz 16:9-Bildformat bleibt Delbonis' Ball beim Aufwurf im Bild, auch ein Verdienst der guten Kameraleute natürlich. Der Argentinier auch sonst mit guten Aufschlägen, als Linkshänder auf der Vorteilseite natürlich schön nach außen. Mal gespannt, wie Dominic damit klarkommt. Thiem vs Delbonis: 1:0 Beide wissen, wie man ordentlichen Spin auf die Kugel bekommt - das war ein kleiner Vorgeschmack. In der Höhe von Gstaad natürlich sehr entscheidend. Thiem zu 30 zum Spielgewinn. Dominic Thiem serviert Und los geht's! Federico Delbonis... ... noch kurz mit dem Blick nach oben. Vielleicht auch nur zur Absicherung, dass da kein Dach über dem Platz ist, das seinem extrem hohen Ballwurf im Weg sein könnte. Aber: Keins da, nur ein Kran, den die Veranstalter vermutlich wohlwissend etwas seitlich gedreht haben. Netter Applaus... ... für Herrn Thiem und Herrn Delbonis, gefühlt mehr für Dominic. Hat hier ja auch 2015 gewonnen, das hat man nicht vergessen. Sonnig sieht's aus... ... in Gstaad aktuell, auch wenn ein paar Wolkenungetüme in Sicht sind. Sieht schön aus mit den Bergen, noch besser: Wenn's bei Wolken bleibt und kein Regen draus wird. Die Wettervorhersage verspricht zumindest genau das. Dominic... ... ist ja mit einem hauchdünnen Sieg gegen Hugo Gaston in Gstaad gstaadet, gegen Delbonis führt er im direkten Vergleich mit 2:0. Sind aber schon eine Weile her, die Partien, 2015 und 2018. Wir joggen uns... ... schon mal zwei Runden um den Schreibtisch warm, gedanklich zumindest. Und melden uns dann zum Matchbeginn! Guten Morgen, Herrschaften! Gestern war's dann nix mehr mit Dominic Thiem, aber heute geht's um 10.30 Uhr los mit dem Achtelfinale gegen Federico Delbonis! So! Jetzt wissen wir's: Dominic Thiem wird um 10.30 Uhr direkt den Auftakt geben - wir sind natürlich für euch da! Wann? Wissen wir auch noch nicht. Aber wir sagen euch natürlich Bescheid, sobald der Schedule für morgen raus ist! Hallo liebe Tennisfreunde... ... und: erst mal Tschüss. Denn der Regen hat Dominic einen Strich durch die Rechnung gemacht, sein Achtelfinale gegen Federico Delbonis wurde auf Donnerstag verschoben.

© Getty Images Dominic Thiem, Federico Delbonis

Matchbälle abgewehrt und wieder ein ATP-Tour-Match gewonnen, wie in der Vorwoche in Bastad (da waren's am Ende sogar zwei). Es läuft wieder an bei Dominic Thiem, und der knappe Sieg gegen Hugo Gaston in der Schweiz sollte dem US-Open-Champ aus 2020 noch mal einen Extra-Schub verschafft haben.

Thiem muss heute gegen Federico Delbonis ran. Bei dem läuft in 2022 nicht allzu viel zusammen - außer einem Halbfinale in Buenos Aires, wo der die Karriere von Landsmann und Kumpel Juan Martin del Potro beendet hatte, war nicht viel zu holen. Von Platz 44 im ATP-Ranking zum Saisonbeginn ist Delbonis auf Platz 125 abgerutscht. In Gstaad musste er durch die Qualifikation.

Im direkten Vergleich führt Thiem mit 2:0 - 2015 siegte er, ebenfalls in Gstaad, mit 6:3, 6:4. 2018 gewann er in Madrid in einem umkämpften Spiel mit 4:6, 6:3, 7:5.

Wo kommt Thiem gegen Delbonis?

Das Achtelfinale in Bastad zwischen Dominic Thiem und Federico Delbonis wurde wegen Regens von Mittwoch auf Donnerstag verschoben, es ist nur für 10.30 Uhr angesetzt. Sky Austria überträgt live - wir haben den tennisnet-Liveticker für euch!