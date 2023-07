ATP Gstaad: Dominic Thiem zieht ins Achtelfinale ein

Dominic Thiem hat mit einem 6:1 und 7:6 (4) gegen den Franzosen Alexandre Muller das Achtelfinale des ATP-Tour-250-Turniers in Gstaad erreicht. Dort geht es entweder gegen Zhizhen Zhang aus China oder den Serben Hamad Medjedovic.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.07.2023, 15:28 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Dominic Thiem ist auf Sand zurückgekehrt

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Guter Einstieg für Dominic Thiem beim ATP-Tour-250-Turnier in Gstaad, das er 2015 gewonnen und bei dem er im vergangenen Jahr im Halbfinale gestanden hatte. Der Österreicher besiegte Alexandre Muller mit 6:1 und 7:6 (4) und zog damit ins Achtelfinale ein. Dort trifft Thiem entweder auf den Chinesen Zhizhen Zhang oder Hamad Medjedovic. Gegen den Serben hat Thiem vor ein paar Wochen im Halbfinale des Challengers in Mauthausen verloren.

Dominic Thiem erwischte im dritten Match des Tages in der Roy Emerson Arena in Gstaad den besseren Start, ging mit dem ersten Break mit 3:1, ein paar Minuten später mit dem zweiten mit 5:1 in Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte der 29-jährige US-Open-Champion von 2020 den ersten Satz in der Tasche.

Im zweiten Akt ging es ausgeglichener zu, Thiem gewann das Tiebreak aber sicher mit 7:4. Dabei nutzte Thiem, der insgesamt neun Asse servierte, seinen zweiten Matchball.

Die Gesetztenliste in Gstaad wird von Roberto Bautista Agut vor Miomi Kecmanovic, Lorenzo Sonego und Yannick Hanfmann angeführt. Der Deutsche wäre auch der planmäßige Viertelfinal-Gegner von Dominic Thiem.

Hier das Einzel-Tableau in Gstaad